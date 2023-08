“In Senegal heb ik mezelf beter leren kennen”: Mory Konaté (KV Mechelen) spreekt voor het eerst na woelige zomermaanden

Voetbal Jupiler Pro League Felipe Avenatti (KV Kortrijk) keert tegen OH Leuven terug uit schorsing: “Een driepunter is meer dan welkom”

Vrijdagavond kijkt KV Kortrijk het eveneens zwalpende OH Leuven in de ogen. KVK-coach Edward Still kan opnieuw rekenen op Felipe Avenatti (30). De boomlange Uruguayaan trof vorig jaar drie keer raak tegen de troepen van Marc Brys. “Ik hoop opnieuw te scoren.”