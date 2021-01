In een coronavrij Australië wint Mathijs Casteele een lokale 5km : “Mentaal deed het deugd om nog eens een wedstrijd te lopen”

Vlak voor de coronapandemie uitbrak, trok Mathijs Casteele samen met echtgenote Paulien Deseure op wereldreis naar Australië. Het koppel had heel wat plannen gemaakt, maar door de corona moesten die al snel bijgesteld worden. “We hebben er lange tijd in lockdown gezeten, maar daardoor hebben we wel heel veel mensen leren kennen en vrienden voor het leven gemaakt,” zegt hij. “We hebben al de volledige Oostkust afgereisd, maar in die tien maand hebben we ook al zo’n zes maand hard gewerkt. Ondanks Covid-19, overstijgt deze reis nu al alle verwachtingen.”

Knieblessure

Op atletiekvlak was de reis voor de atleet van Kortrijk Sport voorlopig wel geen meevaller. “Tijdens het werken heb ik ergens mijn knie gestoten of verdraaid. Ik ben er een tijdje mee blijven verder lopen, maar het bleek toch ernstiger dan verwacht. Ik ben uiteindelijk meer dan drie maand op de sukkel geweest. Het was ook niet evident om bij een dokter te geraken en foto’s te laten nemen, want we zaten meestal ook ver van de bewoonde wereld. Daar had ik het wel wat moeilijk mee. Thuis heb ik een hele groep mensen die mij in dat opzicht begeleiden en dat heb ik hier niet. Gelukkig is het ergste leed nu geleden en kan ik opnieuw rustig opbouwen naar, hopelijk, mijn oude niveau.”

Wedstrijden

“Toen we naar Australië vertrokken, had ik een heel lijstje gemaakt van grote stadswedstrijden. De droom was om van wedstrijd naar wedstrijd te reizen. Dat is niet gelukt, want ook hier lag alles volledig stil. Afgelopen zondag nam ik deel aan een lokale wedstrijd over 5km, de Atherton Park Run. Ik wist vooraf dat er geen atleten van mijn niveau aan zouden deelnemen, maar ik was blij om eens niet alleen te moeten lopen. Ik was gewend om in België heel vaak samen te trainen met mijn broers Steven en Tom, maar die luxe heb ik hier niet. Ik train hier al sinds maart 2020 alleen en zonder schema. Daarom alleen al deed het deugd om nog eens aan een startlijn te staan. Het was voor mij het ideale moment om te zien hoe diep ik kon gaan en welk tempo ik kon aanhouden. Ik finishte uiteindelijk in 16.20, een degelijke tijd gezien de hoge vochtigheid en de temperatuur. In principe trekken we binnenkort naar Tasmanië en daar is het klimaat veel milder. Ik hoop daar enkele wedstrijden te kunnen meepikken, ook op de piste”, besluit de Gullegemnaar.