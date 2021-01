Imke Vervaet opent indoorseizoen met sterke prestatie in Liévin: “Nog eens het gevoel van competitie ervaren deed veel deugd”

Terwijl in België de indoorcompetitie nog stil ligt, kreeg Vervaet plots een kans op deelname aan een wedstrijd in Liévin, vlak over de grens in Noord-Frankrijk. “Woensdag kreeg ik een telefoontje met de boodschap dat ik mocht lopen in Liévin”, vertelt Vervaet. “Zo’n kans laat je in deze tijden niet liggen natuurlijk. Ik bouwde de trainingen de voorgaande dagen wat af om toch iets frisser te zitten.”

“De wedstrijd zelf ging goed. Ik was heel aangenaam verrast met deze prestatie”, aldus nog Vervaet. “Op training draaide het best vlot, maar bij een eerste wedstrijd is het toch altijd wat afwachten. Het was weliswaar een kleinere meeting, maar het deed ontzettend veel deugd om nog eens het gevoel van een competitie te ervaren. De stress was er wel. Maar doorgaans loop ik net beter door de stress.”

Olympische ranking

De scherpere bochten op de 200m lange indoorpiste hielden Vervaet niet tegen om snel te spurten. “Ik vind het een hele goeie piste. Vorig jaar had ik er al eens één keer een 60m gelopen”, herinnert ze zich. “Maar de 200m viel ook enorm mee. Ik merk dat de bocht in Liévin me beter ligt dan die op de piste in Gent. Het was op de 200m een evenaring van mijn persoonlijk record. Dat ik zo’n tijd nu neerzet, is goed voor de olympische puntenranking. Deze punten pakken ze me alvast niet meer af. Qua wedstrijduitvoering zit er nog wel meer in, maar over het resultaat ben ik enorm tevreden. Ik was verbaasd, toen ik m’n tijd op de 200m te zien kreeg.”

Hopen op IFAM en BK

De kop is er af, maar het is koffiedik kijken welke indoormeetings er nog zullen volgen. “Het is nu een beetje afwachten wat er nog kan komen”, beaamt Vervaet. “Bij iedere wedstrijd zal het een beetje last minute worden, denk ik. Maar daar kan ik wel mee omgaan. Dat is zelfs beter dan dat je weken op voorhand al ligt te tobben voor een meeting. Nu was het goed uitgedraaid om het laatste moment een meeting in te lassen. Voor mij is dat geen nadeel.”

Binnenkort zou er meer duidelijkheid komen over een mogelijke indoorkalender. “Er is sprake om voor de eliteatleten kleinere meetings op te zetten om hen de kans te geven om zich te plaatsen voor het EK indoor”, weet Vervaet. “Maar daar is momenteel nog geen duidelijkheid over. De IFAM en het BK zouden misschien ook nog kunnen doorgaan, maar veel weet ik daar niet over.”

Perspectief

“Ik vind het wel belangrijk dat de atleten een perspectief hebben”, besluit Vervaet. “Als de atleten in het buitenland wel kansen krijgen om meetings te lopen, zou het eerlijk zijn als we in België dezelfde kansen krijgen om ons bijvoorbeeld te plaatsen voor het EK indoor.”