Imke Vervaet met Belgian Cheetahs zesde op WK indoor: “Mooi dat we opnieuw de finale haalden”

Uiteindelijk lukte dat net niet, maar slotloopster Camille Laus kon wel de sterke Britse Jessie Knight afhouden, waardoor het team als derde finishte in 3.30.58, een nieuw Belgisch record. “Het was eventjes heel bang afwachten, maar toen we hoorden dat we naar de finale mochten met een van de snelste verliezende tijden waren we natuurlijk heel tevreden,” aldus Vervaet. “Bovendien liepen we een nieuw Belgisch record waardoor we meteen onze twee grootste doelstelling van het kampioenschap hadden bereikt.”

Ontgoochelende chrono

In die finale liep het een stuk minder voor de Cheetahs. Van bij de start liepen ze helemaal achteraan en op geen enkel ogenblik konden ze aansluiting vinden met de groep. Ze finishten dan ook als zesde en laatste in een tijd van 3.33.61. “We kunnen niet ontkennen dat het minder was dan wat we gehoopt hadden. Een zesde plaats op een WK blijft natuurlijk heel goed, maar het is vooral de chrono die wat ontgoochelend is. Maar goed, we groeien nog altijd en we zaten opnieuw in een internationale finale. Dat is het belangrijkste. Ooit zullen we er ook wel in slagen om eens een medaille te pakken”, besluit de Gentse.