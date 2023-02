Imke Vervaet knalt naar nieuw Belgisch record 200m indoor

Imke Vervaet kende tot nu toe een degelijk seizoen, maar het was een beetje wachten op de uitschieter. Met 23.65 bleef ze tot nu toe een beetje op haar honger, maar op het BK indoor kreeg ze twee kansen om haar seizoensbeste nog wat aan te scherpen. Die kans greep ze met beide handen, want in de reeksen liep ze al gezwind naar 23.52, om in de finale naar 23.26 en een nieuw Belgisch record te knallen. “Ik had niet verwacht dat ik zo snel ging lopen”, bekent ze. “Ik voelde me de laatste weken wel sterk, maar het was er op wedstrijd nog niet echt uitgekomen. Het indoorseizoen is ondergeschikt aan het outdoorseizoen, maar ik wou vooral aan mezelf bewijzen dat ik stappen gezet had. Vandaag liep ik in de reeksen al een goeie wedstrijd en dat gaf me vertrouwen voor de finale. Daarin was het goed dat ik Martina Weil Restrepo voor me zag lopen. Ik liep eerder al vaker vanuit baan zes en ik heb soms de neiging om iets te traag de laatste bocht in te gaan. Nu was het zaak om te proberen in het spoor van Martina te blijven en te vechten tot op de meet. Zonder haar zou ik allicht niet zo’n snelle tijd gelopen hebben.”