Imke Vervaet klokt in Lokeren 53.15 op eerste 400m

Een paar sterke Nederlandse spurtsters jaagden Imke Vervaet naar een toptijd. De Gentse hield iedereen achter zich en deed de chrono stoppen op 53.15. “Om een beetje ritme op te doen wilde ik in Lokeren al heel graag een 400m lopen. Ik zag het vooral nog als training, maar het viel enorm goed mee”, toonde ze zich tevreden.

“Ik had niet gedacht om nu al zo snel te lopen. Dat was zeker nog niet het plan. Daarom vind ik dit zeker wel oké. De 200m in Kenia (red. ze klokte daar 23.27 met tegenwind) twee weken geleden vond ik ook al heel goed. We zijn nu weer helemaal vertrokken.”

Druk programma

Zowel in het binnen-als in het buitenland zal ze zowel individueel als met de 4x100m in actie komen de volgende weekends. “Volgende week loop ik een 200m op de IFAM”, licht ze haar wedstrijdplannen toe. “De week daarna is er de meeting van Rehlingen waar ik de 4x100m en de 400m zal combineren. De week daarna is er een meeting in Genève waar ik opnieuw een estafette en een individueel nummer kan doen. Dan is er hopelijk één weekend geen wedstrijd en dan volgt het BK. Dat is ruwweg het programma tot het BK. Het wordt inderdaad heel erg druk”, beseft de 29-jarige spurtster.

4x100m en 4x400m

“We gaan zien in hoeverre dit alles te combineren blijft. Voor mij is de estafette zeker wel een meerwaarde. Op de 4x400m staan we natuurlijk al wat verder dan op de 4x100m. Maar zo’n estafetteploeg werkt heel motiverend. Dankzij de 4x400m is het algemene niveau op de 400m bij de vrouwen in België enorm omhoog gegaan. Dat is het positieve aan een estafette. Het zou mooi zijn moesten we met de 4x100m snel de EK-limiet kunnen halen. Dat geeft kansen om binnen te geraken in het internationale circuit. Dat maakt het doorgaans allemaal wat makkelijker en dan kan de bal aan het rollen gaan. Voor mijzelf persoonlijk is het handig dat ik in beide teams inzetbaar ben.”

Maar niet alleen met de estafetteteams, ook individueel heeft ze ambitie. “Ik zou dit seizoen eindelijk eens heel graag onder de 23 seconden duiken op de 200m. Dat zou een hele mooie mijlpaal zijn.”

De limiet voor het EK in München op de 200m is 23.05. Het persoonlijk record van Vervaet is ook 23.05. Die tijd liep ze vorige zomer op de Spelen in Tokio.

