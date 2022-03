Imke Vervaet klaar voor WK indoor met de Cheetahs: “Finaleplaats als doel”

Zowel de laatste wedstrijden als de laatste trainingen geven Imke Vervaet veel vertrouwen. “De voorbereiding verliep goed. De laatste weken heb ik vooral wat kunnen focussen op de trainingen. Dat liep vlot, dus ik ben tevreden over de voorbereiding”, vertelt de advocate, die medewerker is bij het Gentse advocatenkantoor Intolaw. “Vorige week was er een training met de Cheetahs, maar die moest ik helaas missen doordat ik moest werken. Gelukkig reizen we woensdag tijdig af zodat we ter plekke nog rustig de voorbereidingen kunnen doen.”

De laatste jaren groeide Vervaet uit tot één van de vaste waarden van het 4x400m-team. Er zijn zes loopsters voor vier plaatsen. De kans is groot dat ze zondagochtend bij het viertal zal zijn dat in actie komt in de reeksen. “Ik ga een beetje ervan uit dat ik er op basis van de tijden wel zal bij zijn in de ploeg. Ervaring is bovendien ook wel belangrijk.”

Zonder Bolingo en Couckuyt

Met Paulien Couckuyt en vooral Cynthia Bolingo missen de 4x400m-vrouwen enkele sterkhoudsters. Toch blijven de ambities overeind. “Het is geen geheim dat we zonder Cynthia iets verzwakt zijn”, beseft Vervaet. “Toch hoop ik dat we een mooie prestatie kunnen neerzetten. Op een 4x400m indoor kan van alles gebeuren. Dat kan in ons na- of voordeel zijn. Het doel is om de finale te halen. Evident zal dat niet zijn, maar dat is waar we voor gaan.”

Op het WK in Doha (2019) werden de Cheetahs zesde en op de Spelen in Tokio (2021) vijfde. Afgezien van het EK indoor in Glasgow (2019), waar ze vijfde finishten, hebben de Cheetahs niet veel indoorervaring. “Het is voor de Cheetahs nog maar het tweede indoorkampioenschap”, weet de 28-jarige spurtster. “Voor mij is het zelfs mijn eerste internationale indoorkampioenschap. Dat is toch spannend. Ik heb al veel mogen meemaken, maar dit is toch weer iets nieuws.”

Vervaet is een specialiste op de 200m. Maar de 200m indoor is al een tijdje van het internationale programma geschrapt. “Ik begrijp waarom er internationaal geen 200m meer bestaat. Vanaf het moment dat je in de binnenbaan moet lopen, wordt het bijna onhaalbaar en ondervind je te veel nadeel. Bij de 400m geldt dat ook, maar in mindere mate. Daarom vind ik het wel logisch.”

Even sterk als vorige zomer

Het lijkt erop dat de Gentse net op tijd de topvorm gevonden heeft. “Het was aanvankelijk wat zoeken in het begin van de winter. Na de Spelen ontbrak de drive een beetje. Maar dan begon het wel weer te draaien”, legt ze uit. “Onverwachts liep ik zelfs nog een persoonlijk record op de 400m (53.21 op 19 februari, red.) en ook over mijn 200m op het BK was ik heel tevreden. Ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben. Ik voel me opnieuw even sterk als vorige zomer.”

