Imke Vervaet behoudt A3-statuut en kan zich voluit focussen op Tokio

Imke Vervaet (27) combineert een job als advocate met sport op hoog niveau. Ze kan de steun goed gebruiken. “Een A3-statuut betekent dat er extra ondersteuning komt, wat voor mij heel welkom is. Op financieel vlak, qua dokters- en kinékosten, scheelt dat zeker en er zijn ook de stages. Dat zijn veel kosten die ik niet zelf hoef te dragen”, legt ze uit.

In 2019 klokte Vervaet haar snelste tijden ooit: 23.24 op de 200m op het WK in Doha en 53.22 op de 400m. Door corona kon ze dat in 2020 niet helemaal doortrekken. “Ik kon in het voorjaar heel goed trainen. Door de coronasituatie had ik minder werk waardoor ik meer tijd had om te trainen. Helaas bleven de wedstrijden maar uitgesteld worden. Uiteindelijk heb ik maar drie à vier races kunnen lopen. Dat was frustrerend, want ik voelde dat er meer inzat. Het was zeker niet slecht, maar het had beter gekund indien ik meer wedstrijden had gehad. Mijn trainingsarbeid werd niet volledig beloond”, evalueert Vervaet haar miniseizoen van 2020.

Honger naar competitie

De Gentse hoopt om in februari en maart in het beste geval wat indoorwedstrijden te doen. Met het oog op de olympische ranking voor Tokio 2021 is dat erg belangrijk. “Ik hoop dat er toch nog iets georganiseerd zal worden”, klinkt het. “Binnenkort openen de olympische rankings opnieuw. Als buitenlandse atleten punten kunnen scoren, zou het fair zijn dat Belgische atleten ook die kans krijgen. De honger naar competitie is groot na vorige zomer. Maar ik zou het wel begrijpen indien er geen indoor komt. Het is in een binnenruimte, wat het niet gemakkelijker maakt. Maar ik hoop dan toch dat we vanaf mei weer veel wedstrijden kunnen lopen. Desnoods opnieuw zonder publiek.”

Tokio 2021

Eén groot doel heeft Vervaet in 2021. “Tokio uiteraard. Dat staat met stip genoteerd. Zowel met de Belgische 4x400m-ploeg als individueel hoop ik me te plaatsen. Rechtstreeks via het minimum zal moeilijk zijn op de 200m. De limiet is 22.80 en mijn record is 23.24. Maar ik weet wel dat ik nog sneller kan. Het zal op basis van de ranking moeten gebeuren. Momenteel sta ik met een 44ste plaats vrij goed, maar dat moet ik wel zien vast te houden.”

De tegenstand in de 4x400m-ploeg is niet van de poes. Nu ook Hanne Maudens zich op de 400m richt, stijgt het niveau. “Hoe meer concurrentie, hoe meer motivatie om snel te lopen. Het is gewoon een heel goed team en we stuwen elkaar vooruit. Je voelt de verbondenheid in de ploeg. Er waren, ondanks corona, toch nog teambuildingactiviteiten. Normaal gezien zullen de zes snelsten op de 400m naar Tokio kunnen gaan. Voor mij, als 200m-loopster, is het niet evident om veel 400m-races te doen. Maar mezelf kennende zal ik er toch een paar nodig hebben om echt een hele goeie tijd te klokken.”