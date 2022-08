Ilyas Touba werd in Kopenhagen wereldkampioen panna: “Ik ben mijn belofte nagekomen”

Hoe komt een jonge voetballer erbij om aan panna te doen. Ilyas Touba glimlacht. “Zoals veel kinderen speelde ik gewoon voetbal. Ik gaf de bal echter nauwelijks af aan mijn ploegmakkers. Ik vond het leuker om een tegenstander te dollen dan om een doelpunt te scoren. Men adviseerde me om de ‘solotoer’ op te gaan en panna te spelen. Sinds 2011 begon ik me te verdiepen in die sport. De voorbije jaren heb ik nagenoeg alles gewonnen wat ik kon winnen. Het voetballen zit ook in de familie. Mijn schoonbroer Amar Zouggaghi speelt futsal in eerste nationale. Zelf heb ik even gestopt met voetballen, maar volgend jaar wil ik weer aan de bak. De kans is groot dat ik hervat bij tweedeklasser FPA. Nadien richt ik me terug op eerste nationale.”

Belofte

Het verhaal van Ilyas Touba wordt nog merkwaardiger, wanneer men weet dat hij al drie jaar gestopt was met panna. “Drie jaar geleden was ik al eens wereldkampioen geweest. Toen stopte ik. Vijf maanden geleden deed ik op mijn instagrampagina de belofte dat ik in Kopenhagen zou deelnemen en het tornooi ook zou winnen. Iedereen verklaarde me gek na zo een lange inactiviteit, maar ik ben mijn belofte nagekomen. Ik ben nu eenmaal een winnaarstype en ga er steeds honderd procent voor. In Kopenhagen startten we met vierenzestig deelnemers. Je moet proberen een panna te maken. Als dat niet lukt, tellen pas het aantal doelpunten. In de finale haalde ik het van de Nederlander Taous. Deze titel zal nieuwe deuren openen voor mij. Ik werk al samen met een Nederlandse kledinglijn. Hopelijk volgen er in de nabije toekomst nog opportuniteiten. De sport is mondiaal bekeken dan ook in volle opmars. Het wordt een trend, waar veel jongeren naar kijken. Ons land doet het in deze sport trouwens zeer goed.”