Ilyas D’Hanis (Sezoens Bocholt): “Blijven stevig aan de leiding, na nipte zege in een strijdvaardige thuisderby tegen Sporting Pelt”

In de BENE-League ging de meeste aandacht naar de clash in het noorden van Limburg tussen Sezoens Bocholt en Sporting Pelt. Het werd een felle strijd op het scherp van de snee. Het kon alle richtingen uit, maar leider Bocholt won nipt met 27-26. Rechterhoekspeler Ilyas D’Hanis speelde een sterke wedstrijd en is bezig aan een schitterend seizoen bij zijn nieuwe club.

“Een schoonheidsprijs zal deze derby niet krijgen, maar een nokvolle Damburg heeft toch genoten van deze strijdvaardige derby”, opende Oost-Vlaming Ilyas D’Hanis zijn analyse. “De strijdlust van beide teams was enorm. Dat betekende wel dat er bij momenten rommelig handbal werd gebracht. Enkele onnodige balverliezen. Technische fouten en zelfs een paar loopfouten. Na twintig minuten kregen wij iets meer greep op de partij en konden een kloofje (11-7) slaan. Pelt ging dan strakker verdedigen. We konden wel met een nipte (13-12) voorsprong de kleedkamers opzoeken.”

“Na de rust hetzelfde spelbeeld”, vervolgt D’Hanis, die voor de liefde koos om te verhuizen naar het Nederlandse Geleen. “We begonnen sterk en sloegen een kloofje (22-19), maar hun doelman Youri Denert stond puik te keepen. Pelt schakelde opnieuw over op een stevige defense en kon zelfs de achterstand wegwerken. De slotfase was adembenemend spannend. Een dubbeltje op zijn kant. Deze keer hadden wij het geluk aan onze zijde. Pelt werd al dan niet terecht bestraft met een loopfout en daar konden wij van profiteren om twee doelpunten uit te lopen. Pelt kon nog milderen, maar de gouden punten bleven in Bocholt. Chapeau voor Pelt. Ze zitten in de hoek waar de klappen vallen. Indien ze echter op deze manier blijven vechten gaan ze de strijd voor de vierde plaats winnen. Ik gun Pelt het ticket voor de Final Four. Voor de supporters zijn die geladen derby’s altijd interessant. Het zijn steeds wedstrijden op het scherp van de snee.”

Stevig aan de leiding

“Door deze zege blijven we stevig aan de leiding met drie punten voorsprong op de Lions”, weet de ex-speler van Initia Hasselt. “We verloren dit seizoen slechts één keer en dat was in Pelt. Met deze overwinning hebben we dat rechtgezet en vooral die eerste plaats vasthouden is belangrijk voor het thuisvoordeel in de strijd voor de BENE-League titel. Ja, laten we niet onnozel doen, het ticket voor de Final Four mogen we niet meer uit handen geven.”

“Woensdag moeten we tegen Doornik voor de kwartfinale van de beker van België aan de slag. Dat mag geen probleem vormen. Na het WK volgt dan de halve finale. Het is de bedoeling van dit Bocholt om te strijden voor alle prijzen. Het was even zoeken in het begin van het seizoen met een nieuwe coach Luc Boiten. Hij bracht andere ideeën en nam zeker al het goede van zijn voorganger Bart Lenders mee. Voor mijzelf was het ook even aanpassen in mijn nieuwe omgeving. Ik werd hier uitstekend opgevangen en dit Bocholt is een topclub op alle vlakken. Ik voel mij hier dan ook uitstekend en ben klaar om mijn steentje bij te dragen in de komende successen van de club.”

Red Wolves

“Ik hoop door mijn goede prestaties bij Sezoens Bocholt dat bondscoach Yérime Sylla mij binnenkort zal opnemen in zijn selectie van achttien spelers. Het is voor alle spelers uniek om te mogen deelnemen aan een WK. Voor mij een grote droom die hopelijk gaat uitkomen. Bocholt zal natuurlijk met argusogen het WK volgen, want negen kansen op tien zal Serge Spooren en Jeroen De Beule ook spelen op het WK. Blijven we fit? Lopen we geen blessures op? Vragen die het bestuur zich uiteraard stellen, maar anderzijds is iedereen bij Bocholt ook fier dat er spelers van de club aan het WK zullen deelnemen”, besluit de 26-jarige D’Hanis.