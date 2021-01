Ilse Deforche loodst Sparta Laarne voorbij Waregem naar eerste zege: “Met goed gevoel naar Braine”

BASKETBAL TOp division WomenIn het treffen met Basket Team Waregem trok thuisploeg Upkot Sparta Laarne aan het langste eind (69-63-). Beide teams waren fel aan elkaar gewaagd, maar in het slotkwart kon Laarne via uitblinker Ilse Deforche de ultieme kloof slaan. Dankzij de eerste zege van het seizoen reist Laarne woensdag met vertrouwen af naar leider Castors Braine.

Beide teams, nog zonder overwinning, gingen op zoek naar die broodnodige punten. Waregem startte furieus, maar al snel nam Laarne het ritme over. In het tweede kwart kende Laarne een dipje. De West-Vlamingen holden van 14-13 naar 14-26. Degels brak de ban voor Laarne waarna de thuisploeg weer de aansluiting vond. “Vooral na de rust waren we goed begonnen”, meent Ilse Deforche. “Eerst konden we die lijn niet doortrekken. Maar in het vierde kwart uiteindelijk toch wel.”

Zonder druk

Met twintig punten en acht rebounds speelde Deforche zich in de kijker. Ze nam haar ploeg in het derde kwart op sleeptouw. Halfweg de derde periode stond het 42-35, maar Waregem plooide niet. Bij het begin van het slotkwart was alles te herdoen. Daarin speelde een collectief sterk Laarne Waregem naar huis. “Defensief deden we ons werk”, zegt Deforche, die veertig minuten aan de bak moest. “Door het wegvallen van Kim Beeckman ben ik een belangrijke pion op de vleugel geworden. Bij Waregem speelde Claessens en ik ben de enige die wat in haar buurt kwam. De shots vielen nog niet zoals het hoort, maar dat is een kwestie van trainen.”

“Dit is een hele belangrijke zege om ons mentale welzijn op peil te houden. De eerste zege is binnen waardoor de druk nu wegvalt. Woensdag op Braine spelen we enkel om de eer op te houden. We gaan ons niet laten doen, maar het is makkelijker spelen met een zege op zak.”

Hoe het voort moet met het seizoen is koffiedik kijken voor Deforche. “De twee haalbare ploegen Pepinster en Charleroi gaven forfait”, besluit de wingguard. “Voor de onderbreking verloren we nipt tegen Boom en Mechelen. Als we op niveau spelen, kunnen we hen wel aan. Hopelijk kunnen we in de loop van het seizoen nog eens verrassend uit de hoek komen.”

Quarters: 14-13, 27-30, 46-46, 69-63

