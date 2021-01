Ilombe Mboyo (STVV): “Het maakt niet uit wie scoort”

Voetbal 1ASTVV heeft intussen een koningskoppel voorin. Het duo Suzuki-Mboyo rijgt assists en doelpunten aan elkaar. “Het klikt inderdaad in geen tijd bijzonder goed”, weet Petit Pelé. “En we gunnen elkaar de doelpunten”.

Je kan er niet om heen. Het spitsenduo van Sint-Truiden is in amper twee matchen uitgegroeid tot een bijzonder efficiënt wapen. “Mboyo als bliksemafleider, Suzuki die als geen ander positie weet te kiezen. Dat werkt”, geeft Peter Maes mee. Voorlopig dan toch. Het komt er nu op aan dat beiden blijven bevestigen, zeker met het oog op de cruciale matchen die eraan komen. Zoals dit weekend Moeskroen. Winnen de Kanaries die match, dan is er al een serieuze kloof met de staart van de tabel en moeten ze alleen nog naar boven kijken. Plaats acht is trouwens niet eens zover meer weg.

Zaligheid met Suzuki

“Ik heb het inderdaad naar mijn zin in dit team en samen met Suzuki voorin”, vertelt Petit Pelé. “We voelen elkaar perfect aan. Met hem spelen is een zaligheid. Wij gunnen elkaar ook die goals. Tegen OH Leuven zag je dat al, nu tegen Kortrijk alweer. Trouwens, wie scoort heeft geen belang. Winnen, daar gaat het om in dit spelletje.”

Winnen is ook het doel tegen Moeskroen. “Door te winnen van Kortrijk hebben we onszelf een cadeau gedaan. Want daardoor hebben we voor onszelf de opportuniteit gecreëerd om in één match een flinke stap te zetten richting behoud en Moeskroen alvast grotendeels uit te schakelen ten opzichte van ons”, klinkt het bij Peter Maes.

Graag twee assists cadeau

Mboyo zit op dezelfde lijn. “Klopt. Makkelijk zal het niet worden. Hopelijk kunnen Yuma en ikzelf weer beslissend zijn. Stilletjes hoop ik nu wel op een cadeautje van Yuma. Twee assists zijn genoeg”, lacht Mboyo. Winnen tegen Moeskroen zou de week van Petit Pelé alleszins perfect maken, zeker na de winst tegen OHL en tegen zijn ex-ploeg Kortrijk . “Wat Kortrijk betreft, die ploeg zal steeds in mijn hart blijven. Maar nu speel ik voor STVV en is het alleen STVV dat telt. Met hen wil ik de ambities waarmaken. We doen het stap voor stap, van match tot match, en proberen zoveel mogelijk punten te pakken. Intussen loopt het lekker en dat willen we zo houden.”