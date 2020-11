Ilombe Mboyo na het late gelijkspel van KV Kortrijk: “We hadden genoeg kansen om te winnen”

eerste klasse AIlombe Mboyo was dan wel blij dat hij in de slotfase vanaf de stip met zijn traditionele cool de gelijkmaker kon scoren, maar het resultaat an sich maakte de Kortrijkse aanvaller niet vrolijk. “We hadden genoeg kansen om te winnen”, constateerde hij.

Iedereen zag het veldoverwicht van de bezoekers in het Regenboogstadion, uitgedrukt in 59% balbezit. “Kortrijk had het betere van het spel, het was sterker aan de bal,” gaf Francky Dury royaal toe. Maar precies dat lag bij zijn collega Yves Vanderhaeghe op de maag. “We hadden de controle en ook de betere kansen, maar we waren niet doelgericht, en dat is niet nieuw. Dan moeten we bij affluiten nog tevreden zijn een gelijkspel.”

Fout in de dekking

De Kortrijkse coach zag nog meer. “Tot drie keer toe hebben we ze te veel vrijheid gegeven in onze zestien. Het doelpunt was een fout in de dekking, een gebrek aan concentratie.”

De voorzet kwam van Opare, ging over het hele pak heen en kwam terecht bij Chory die in de rug van Dewaele perfect mocht binnentrappen. Wie had dan wel moeten verhinderen dat Chory niet bij die bal kon? Timothy Derijck had geen zin om de zwartepiet aan een teamgenoot uit te delen. “We keken allemaal naar de bal en achterin stond er een vrij. Dat mag niet gebeuren. Wie hem had moeten bewaken? Hij kwam na de rust in, ik weet het niet.”

Hopelijk wist minstens iemand het. Feit is dat eerder ook Seck al eens gevaarlijk naar doel kon koppen en Vossen vrijstaand kon aanleggen. “Als je dominant bent en niet scoort, weet je dat de tegenstander wel een moment zal krijgen”, concludeerde Vanderhaeghe.

Volledig scherm Debutant Muhammed Badamosi krijgt steun van de jonge Yani Van Den Bossche tijdens een duel met De Bock en Deschacht. © VDB

Goed werk van Gueye

KV Kortrijk vertoonde nogal wat ploegwijzigingen in vergelijking met het vorige duel met Anderlecht. D’Haene en Van Der Bruggen waren geblesseerd, Golubovic ging er om tactische redenen uit. Zo moest Ocansey weer - en hij deed het heel behoorlijk - op de linksachter gaan staan, kwam Makarenko die van ‘eigenaar’ Anderlecht toen niet mocht spelen, weer in de ploeg, schoof Dewaele een lijn naar achter waar hij het best rendeert, kwam Selemani er weer bij na zijn schorsing en kreeg de jonge Pape Gueye zijn kans aan de aftrap.

In tegenstelling met zijn non-match tegen Eupen, was de Senegalees dit keer wel in goeden doen. De beste aanvaller zelfs was hij, want Mboyo en Selemani vielen behoorlijk tegen. Mboyo kon zich zelden doorzetten en kreeg alleen goede punten omdat hij in de 97ste minuut na een wel erg lange pauze de strafschop vol zelfvertrouwen tegen het net trapte. Zijn zesde goal van het seizoen. Selemani was weinig overtuigend en vooral: vrijwel al zijn hoekschoppen waren slecht gericht of te laag.

Het leek wel of Gueye zich wou bewijzen nu met Badamosi een concurrent voor de rol van diepe spits is geland. De Ghanees kreeg na drie trainingssessies trouwens al meteen wat speelminuten, maar was ook de oorzaak dat de aanvankelijke gelijkmaker van de werklustige belofte Yani Van Den Bossche na televisie-bezoek van de scheids werd weggegomd. Badamosi deed geen moeite om uit buitenspelpositie terug te keren toen Mboyo zou aanleggen en beïnvloedde daarna wel degelijk de doelman die de bal door zijn aanwezigheid moest wegslaan, in de voeten van Van Den Bossche.

Achteraan bleek Timothy Derijck de rots in de branding, meer dan Sainsbury die het initiatief schuwt en de bal in de opbouw constant naar Derijck of Jakubech toe schuift. De Slovaakse goalie stond uiteindelijk toch weer in doel nadat alles erop wees dat Ilic in Waregem zijn debuut zou maken voor KVK. Zijn uittrappen waren niet altijd gelukkig, maar aan het tegendoelpunt had Jakubech beslist geen schuld.

Acht op rij zonder verlies

Hiermee blijft Kortrijk voor de achtste keer op rij ongeslagen in de Vlasico. Na zes overwinningen nu een tweede opeenvolgend gelijkspel dat net als vorig seizoen pas in de slotfase uit de brand wordt gesleept. Voor Julien De Sart tikt de teller verder aan: de Luikenaar was betrokken bij twaalf derby’s en... verloor er nog geen enkele.

Zo wordt de merkwaardigste burenstrijd afgesloten, die zonder publiek, zonder sfeer en bovendien - misschien om die redenen - ook zonder groot voetbal. Pour la petite histoire: op verzoek van de vierde scheids, man van de streek Frederik Geldhof, kreeg Dury eerst geel, Vanderhaeghe daarna rood. “Niet omdat ik kritiek leverde voor ons afgekeurde doelpunt, wel omdat ik zei dat er zoveel tijd verloren ging met dat televisiebezoek dat de scheids dat moest erbij tellen,” aldus de coach ter zijner verdediging.

Zo zag Vanderhaeghe - die meteen naar de kleedkamer stapte na zijn uitsluiting - niet live hoe zijn team uiteindelijk in de 97ste minuut toch nog langszij kwam.