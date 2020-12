Illi-Bikes CT wordt Team Rupelcleaning-Champion Lubricants en wil het Vlaamse voorjaar rijden

WIELRENNENIlli-Bikes Cycling Team wordt Team Rupelcleaning-Champion Lubricants, een UCI-vrouwenploeg met Ierse licentie. Voorzitter Ken Ilegems, mecanicien bij Belgian Cycling, is ploegleider en hoopt op startrecht in de voorjaarskoersen.

De wielerclub uit Niel staat aan de vooravond van zijn veertiende seizoen. Eind 2018 werd het roer omgedraaid. Ken Ilegems begon bij Illi-Bikes met een aparte vrouwenploeg. Illi-Bikes ging een jaar later enkel voort met vrouwen en won het clubklassement van de Beker van België. “Het eerste seizoen konden we regelmatig een UCI-wedstrijd afwerken, maar daarin vielen we te licht uit”, blikt Ilegems terug. “Vandaar dat we de Poolse Kasia Pawlowska en het Deense duo Trine Schmidt en Louise Norman Hansen aantrokken. Zij kwamen over van Virtu, vorig jaar één van de sterkste vrouwenteams.”

“We hoopten op startgelegenheid in de Vlaamse voorjaarsklassiekers, maar voor Nokere Koerse of Dwars door Vlaanderen werden we niet geselecteerd”, gaat Ilegems voort. “Door de coronacrisis konden die wedstrijden niet doorgaan. Voordien hadden we al beslist om te proberen een stap hoger te zetten. We hadden contacten met geïnteresseerde nieuwe sponsors, maar door de coronacrisis haakten die kandidaten af.”

Vijf Ierse en vier Belgische rensters

Rupelcleaning en Champion Lubricants zijn al vele jaren sponsors van het Illi-Bikes Cycling Team. Beide bedrijven worden hoofd- en naamsponsor van het UCI-vrouwenteam. “Lara Gillespie en Mia Griffin waren al lid van onze ploeg”, gaat Ilegems voort. “Met Kelly Murphy, Alice Sharpe en de jonge Gaby Homer trokken we nog drie Ierse rensters aan. Ik had vaak contact met hun coach, om programma’s af te stemmen, want ze maken allen deel uit van het Ierse team dat in 2024 op de Spelen in Parijs de ploegenachtervolging wil rijden. Hen samenbrengen in één team werkt makkelijker.”

“We vroegen een Ierse licentie aan omdat de Ierse meisjes in de meerderheid zijn”, aldus nog Ilegems. “Met Sara Van de Vel, Ditte Lenseclaes, Amber Lacompte en Isabelle Beckers hebben we vier Belgen. Ik vermoed dat dit deuren zal openen naar de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Jawel, ik durf hopen op deelname aan de Ronde van Vlaanderen. Volgens een eerste berekening zal mijn ploeg qua UCI-punten tot de top twintig horen.”

Andere rensters zijn de Deense Trine Schmidt, de Luxemburgse Claire Faber, de Kroatische Maja Perinovic, de Zwitserse Aline Seitz, de Oostenrijkse Verena Eberhardt, de Finse Antonia Gröndahl en de Duitsers Lucy Mayrhofer en Svenja Bets.