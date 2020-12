Ilkan Cavus van SK Londerzeel wint Sporza Xmas Cup: “E-sport is booming business geworden”

“Aan dit tornooi kon iedereen deelnemen”, opent de 23-jarige Cavus. “In totaal waren er zo’n 2000 deelnemers waarvan de laatste vier het in de studio van Sporza mochten opnemen in een halve finale en finale. Ik was één van de gelukkigen en nam het in de finale met KRC Genk op tegen RSC Anderlecht. Ik kwam 0-2 achter maar kon alsnog de zege pakken met een goal in de slotminuut. En zo ook ineens revanche nemen voor de 1-0 nederlaag in de competitie onlangs (lacht). Dat ik voor KRC Genk koos, was niet toevallig. Ik heb er namelijk dertien jaar gespeeld, van de U7 tot de beloften. Het was een groot deel van mijn jeugd en het is steeds mijn favoriete club gebleven.”