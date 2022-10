Iliass El Yazidi bezorgt Mariekerke-Branst met late winner tegen Kontich (3-4) derde uitzege op rij: “Ultieme beloning na spannend duel”

voetbal eerste provincialeMariekerke-Branst kwam twee keer op achterstand op bezoek bij Kontich, maar in het laatste half uur zetten de bezoekers die scheve situatie helemaal recht. Conor Laerenbergh maakte zijn hattrick vol en verlengde in de slotminuut een bal tot bij Iliass El Yazidi, die zijn ploeg daarop nog de volle buit schonk met een rake volley. 3-4 was de eindstand. Opvallend: door die zege behouden de troepen van trainer Raf Joosten het maximum van de punten buitenshuis, terwijl ze op eigen veld met nul op zes achterbleven tot dusver.

“Je zou kunnen stellen dat het meestal andersom is”, kan matchwinnaar El Yazidi er nog om lachen, “maar het is ook niet helemaal een juiste weergave. Vorige week tegen Vosselaar verdienden we altijd de zege, zo lieten we zeker een vijftal wenkende kansen onbenut, maar scoorden de bezoekers twee keer op de counter. Er zat dus echt wel meer in dan die negen op vijftien. Anderzijds is ook dat geen slecht resultaat als promovendus en we hebben voldoende kwaliteit in de ploeg om die punten te rechtvaardigen.”

Tweede bal

“Ook tegen Kontich? We begonnen niet goed aan de wedstrijd. Kontich domineerde en wij speelden ons spel niet. Na de pauze kwamen we beter uit de kleedkamer, maar zette de thuisploeg ons toch nog een tweede keer op achterstand. Met domme tegendoelpunten ook, want telkens waren we niet alert genoeg op de tweede bal. Dat ging te makkelijk op dat moment, maar als je uiteindelijk zelf vier keer scoort en die wedstrijd nog wint, is dat toch net iets minder belangrijk.”

Bepalende Laerenbergh

En de vierde goal scoorde El Yazidi zelf op aangeven van uitblinker Laerenbergh. “Conor hield zijn man goed af na een lange bal van Jan (Mertens red.) en kopte gepast door”, beschrijft de 28-jarige aanvaller de fase. “Ik anticipeerde daarop door al verder te lopen en kreeg het leer gepast in mijn loop. Vervolgens trapte ik de bal in de volley in het hoekje. Dolle taferelen? (lacht) Iedereen was toch wel blij ja. De spanning hing ook in de lucht, want Kontich kreeg nog een aantal kansen in de slotfase en ook wij troffen een keer de lat en zagen een bal van de lijn gekeerd. Als je dan in de laatste minuut alsnog de winning goal kan maken, is dat de ultieme beloning.”

Doelpunten: 33' Flebus (1-0), 42' Laerenbergh (1-1), 61' Demet (2-1), 68' en 73' Laerenbergh (2-2 en 2-3), 74' Van Remoortere (3-3), 90' El Yazidi (3-4).

