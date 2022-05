Ilias Van Roy speelt met Witgoor voor het behoud in derde amateur: “We zijn een ploeg die niet mag degraderen”

In de derde amateurklasse is Witgoor er niet in geslaagd om het behoud rechtstreeks af te dwingen. Na de 0-1 nederlaag voor eigen volk tegen Wellen, midden april, kreeg de Desselse formatie een opdoffer die het niet echt kon verwerken. Ook tijdens de loting liet het geluk de Desselse formatie in de steek. Tegenstander Eppegem kwam maandag als eerste uit de trommel, en geniet daardoor zondagnamiddag van het thuisvoordeel.

Het zijn bewogen weken geweest voor Witgoor. Vooral de nederlaag tegen Wellen, op dat moment de rechtstreekse concurrent in de strijd voor de dertiende plaats, kwam serieus binnen. Nadien was er het vertrek van trainer Patrick Van Houdt die zijn taak zelf neerlegde, en de komst van Wes De Ceuster.

“Alles kwam een beetje bij mekaar”, reageert Ilias Van Roy. “De nederlaag is Wellen was vooral mentaal een opdoffer. Je merkt dat ook aan de prestaties van de voorbije weken. De wil is altijd aanwezig geweest. Maar we waren heel vaak op zoek naar onszelf.”

Scoren

Het probleem dat Witgoor het voorbije seizoen doorlopend bleef achtervolgen, was scoren. “Een pijnpunt dat de laatste weken van de competitie opviel”, stelt de verdediger. “In de laatste vijf wedstrijden hebben we geen doelpunt meer gemaakt. In de situatie waarin wij ons bevonden, is dat een bepalende factor.”

Eppegem

Tegenstander van Witgoor is zondag Eppegem. De Vlaams-Brabantse formatie vertoefde in de A-reeks heel lang in de degradatiezone maar kon zich de laatste weken, met drie overwinningen op rij, herpakken.

“Het is het omgekeerde van de weg die wij hebben afgelegd”, zegt de Mollenaar. “Ik heb geen idee hoe sterk we Eppegem moeten inschatten. Maar een ploeg die met een negen op negen de competitie afsluit, zit alleszins in de juiste flow. Het thuisvoordeel zal mogelijk een factor zijn. Anderzijds kunnen wij rekenen op een aanhang die ons, ook in moeilijke momenten, blijft steunen.”

Mogelijk heeft dit duel geen enkel belang en kunnen beide ploegen het behoud nog afdwingen. Dat heeft te maken met het gegeven of Moeskroen al dan niet een licentie krijgt voor 1B.