Ilias Labiad en Diegem Sport ontvangen SK Londerzeel: “We willen onze plaats in de top vijf opnieuw innemen”

We blikten vooruit met Ilias Labiad. “We pakten de voorbije wedstrijden minder punten, maar van een vormdip is er volgens mij geen sprake”, aldus de 30-jarige verdediger. “We pakten in Bocholt, een sterke tegenstander, een punt. Ook op het veld van RC Mechelen kwamen we niet verder dan een draw, maar we verdienden meer. Ik denk echt niet dat we in minder goede doen zijn. We moeten in ons hoofd gewoon de klik maken. Ik ben ervan overtuigd dat we dit weekend tegen SK Londerzeel opnieuw de drie punten zullen pakken. We hebben deze week samen gezeten en er is zeker geen sprake van onrust. Als we gewoon ons spel spelen, zullen de overwinningen wel volgen. De match tegen SK Londerzeel is een mini-derby. Als speler wil je zulke wedstrijden sowieso winnen. Het is onze bedoeling om onze plaats in de top vijf opnieuw in te nemen. De trainer zei van bij het begin van het seizoen dat we een sterke kern hebben die bij de eerste vijf kan eindigen. Hij heeft gelijk gekregen. We hebben weinig nieuwe spelers en iedereen kent elkaar goed. Diegem is één grote familie en dat is onze sterkte.”