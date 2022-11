Ilias Chair kan straks debuut maken op WK, maar wat is er geworden van de andere Lierse JMG-spelers? De ene werd international, de andere probeert het nu als rapper

VoetbalWommelgemnaar Ilias Chair (25) kan woensdag met Marokko zijn WK-debuut maken. Chair werd opgeleid in de JMG-voetbalacademie die destijds aan het oude Lierse SK was gelinkt. Maar wat is er nu eigenlijk geworden van al die andere ‘academiens’ die ooit op het Lisp passeerden? Wij zochten het voor u op.

Met 25 zijn ze, de spelers die werden gevormd in de academie van de Franse opleider Jean-Marc Guillou en nadien minstens één keer meespeelden in Lierses eerste ploeg. Ilias Chair groeide, na zijn transfer naar het Engelse Queens Park Rangers, uit tot een gewaardeerde profspeler. Maar lang niet alle jongens die bij JMG en Lierse passeerden, kenden evenveel succes.

Manuel Benson is wel nog iemand die onder de noemer ‘geslaagd’ valt. Via Racing Genk, Moeskroen, het Nederlandse Zwolle en Antwerp belandde ‘Bennie’ bij het Burnley van trainer Vincent Kompany. Met Burnley probeert Benson dit jaar de poort naar de Engelse Premier League open te beuken. Zijn eveneens goed terechtgekomen: Anas Tahiri (Heerenveen, Nederland), Othmane Boussaid (Utrecht, Nederland), Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach, Duitsland), Hamari Traoré (Stade Rennes, Frankrijk) en Ahmed Sayed Zizou (Zamalek, Egypte). Bensebaini (Algerije), Traoré (Mali) en Zizou (Egypte) zijn momenteel internationals. De drie kwamen destijds trouwens vanuit buitenlandse JMG-takken in Lier terecht.

Ups-and-downs

Ook Karim Hafez kwam ooit een paar keer uit voor Egypte, maar zijn carrière lijkt momenteel in een dipje te zitten. De linksback staat nu onder contract bij de Egyptische eersteklasser Pyramids FC. De loopbaan van Ahmed El Messaoudi – de eerste JMG-speler in Lierses eerste elftal en eenmalig Marokkaans international – verliep evenzeer met ups-and-downs. Op dit moment is El Messaoudi aan de slag bij FC Emmen, laagvlieger in de Nederlandse Eredivisie.

Volledig scherm Een archiefbeeld van Ahmed El Messaoudi uit 2014. © BELGA

Spelen ook nog op het hoogste niveau: Sabir Bougrine (Espérance Tunis, Tunesië), Mehdi Lehaire (Miedz Legnica, Polen), Issahaku Yakubu (Bank El Ahly, Egypte), Mohamed Helal (Bank El Ahly, Egypte) en Faysel Kasmi (Bregalnica Stip, Macedonië). Joeri Poelmans (Lierse Kempenzonen) en Ayyoub Allach (Virton) komen op het tweede niveau aan de kost als profvoetballer.

Van de radar verdwenen

Nu zijn Bregalnica en Virton niet bepaald Barcelona of Real Madrid, toch zijn er JMG-boys die nog een pak lager zijn afgegleden op de voetballadder. Om Emmanuel Annor, Richard Antwi en Kofi Nyarko aan het werk te zien, moet u tegenwoordig gaan kijken naar tweedenationaler Zelzate. Ook Illies Bruylandts (Stockay) is in tweede nationale actief. Ibrahim El Ansri zit met Geel zelfs nog een reeks lager. Charles Ankomah ging dan weer zijn geluk beproeven bij de Franse zesdeklasser Loon-Plage, Ahmed Hassan bij de Egyptische tweedeklasser Baladiya.

En dan is er nog een handvol Lierse ‘academiens’ dat gestopt of clubloos is: Souleymane Diomandé, Mouad Tauil, Charles Kwateng, Alex Kuffour en Josias Roulez. In 2015 maakte die laatste een enig mooi doelpunt voor Lierse tegen Cercle Brugge, maar als voetballer is hij compleet van de radar verdwenen. Onder het pseudoniem Gotti Maras probeert Roulez dezer dagen carrière te maken als rapper. Een wereldgoal of wereldkampioenschap zit er voor Roulez dus niet meer in, maar wie weet scoort hij ooit wel een wereldhit.

Lees ook: meer voetbal in de Challenger Pro League

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.