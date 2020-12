Ilias Chair (ex-Lierse) is smaakmaker in Engelse Championship bij Queens Park Rangers en mikt op de zomermercato: “Ik wil naar de Premier League, no matter what”

Zelden hoorden we een speler zijn carrière zo nauwgezet reconstrueren, maar het typeert Ilias Chair als mens en voetballer. Doorgestuurd als jong talent bij Lierse dwong hij zijn kansen af bij het Engelse Queens Park Rangers waar hij uitgroeide tot basispion en absolute smaakmaker. De honger om zijn doel te bereiken is enorm, de ambitie klaar en duidelijk. “Ik wil naar de Premier League, no matter what .”

Ilias Chair werd geboren in Merksem, maar groeide aanvankelijk op in Wommelgem waar hij ook begon te voetballen bij Ternesse. Maar de familie Chair werd ook al vroeg getroffen door een drama. Ilias’ jongere broertje Junayd was amper anderhalf jaar oud toen hij overleed als gevolg van hartproblemen. “Ik was een jaar of zeven en kon het verlies moeilijk plaatsen”, zegt Chair. “Het enige wat ik wilde, was voetballen om alles van me af te spelen.”

Ontgoocheling bij Lierse

“Ik werd gescout door het toenmalige Germinal Beerschot, maar nadat het een test tegen Anderlecht in de weg stond, ontstond er een vertrouwensbreuk. Zo ging het via KSK Beveren naar KV Mechelen waar iemand van de JMG Academie me opmerkte toen ik een jaar of 12 was. Na vijf jaar op internaar in Tongerlo tekende ik een contract als semi-prof bij Lierse dat toen een samenwerking had lopen met de Academie. En op Het Lisp debuteerde ik ook onder de sportieve leiding van Younes Zerdouk. Het moment van mijn doorbraak dacht ik zelf, maar Zerdouk werd ontslagen en hoewel Eric Van Meir me wel bij de kern hield, kreeg ik nooit een kans van hem. Lierse handhaafde zich het jaar daarop op het laatste nippertje in 1B en daarna werd mij doodleuk meegedeeld dat er geen plaats meer voor me was.”

“Ik voelde me oneerlijk behandeld, maar uiteindelijk moet ik Lierse dankbaar zijn voor die beslissing. En dan vooral voor de manier waarop ze werd gemaakt. Ik was 19 en QPR toonde interesse. Daarop ging mijn manager praten met Roel Rijmen. Die ging ermee akkoord om me te laten gaan, maar reageerde nogal laconiek: ‘QPR is wel een grote club he?’. Dat alleen al was de grootste motivatie die hij me kon geven. Na drie dagen had ik de QPR-verantwoordelijken al overtuigd en op de laatste dag van de wintermercato tekende ik er bij de beloften. Weliswaar zonder goed te weten wat me te wachten stond.”

Cultuurschok

“Een enorme cultuurschok zo bleek. (lacht) Tot op dat moment had ik amper een fitness van dichtbij gezien en nu moest ik er tot twee keer per dag trainen met nog een veldtraining tussendoor. Ik had het moeilijk, maar beet door en nam me voor om de hele zomer door te trainen en klaar te zijn voor het volgende seizoen. Jonge spelers krijgen doorgaans een eenjarig contract aangeboden zodat de clubs achteraf makkelijker kunnen beslissen. Mijn ambitie was om een verlengd verblijf af te dwingen.”

“Toenmalig manager Ian Holloway en technisch directeur Les Ferdinand zagen me aan het werk in de voorbereiding en gaven me meteen de kans om mee te trainen met de A-kern. Daar stond ik plots tegenover mannen van twee meter en ondermeer Sylla (ex-Zulte Waregem en Anderlecht red.) liep er in de aanval. Ik was onder de indruk, maar op de een of andere manier was het makkelijker voetballen. De verdedigers waren trager en minder wendbaar. Dat was in mijn voordeel.”

Steve McClaren

“Ik kreeg ook een paar keer mijn kans, maar jammer genoeg verloren we telkens ik in actie kwam. Dat riep vragen op en ik verdween naar de bank. Het duurde even voor ik opnieuw speelminuten kreeg, maar toen het toch zover was tegen Birmingham was ik goed voor een goal en een assist. We wonnen met 3-1 en mijn vertrouwen groeide, maar Holloway werd ontslagen en Steve McClaren kwam in de plaats. Aanvankelijk geen probleem, want tijdens een gesprek liet hij blijken dat ik een belangrijke speler zou worden. Ik mocht starten in de beker, maar speelde wellicht de slechtste wedstrijd uit mijn carrière. En die ene match volstond blijkbaar voor McClaren. Ik mocht een andere club zoeken.”

Legende bij Stevenage

“Het gaf me een flashback naar Lierse en ik was vastberaden om het ongelijk van QPR te bewijzen. Maar ze stalden me bij Stevenage dat toen in de League 2, of Engelse vierde klasse, speelde. Aanvankelijk vroeg ik me af waar ik terecht was gekomen, maar het zou de beste periode uit mijn carrière worden. Ik speelde er zestien matchen, scoorde zes keer, gaf evenveel assists en groeide er op korte tijd uit tot een legende.” (lacht)

Stijgende lijn

“Bij QPR werd Mc Claren ontslagen en dat was goed voor mij, want bij Stevenage had ik de interesse opgewekt van andere Championship-clubs. Maar QPR haalde me terug en sindsdien gaat het in stijgende lijn. De huidige manager (Mark Warburton red.) gelooft in mij en ik ben de enige speler die in alle wedstrijden in actie kwam. De resultaten zitten wat tegen, maar het voordeel van de Championship is dat je elke week drie wedstrijden speelt en dus veel kansen krijgt om het tij te keren. Het is zo’n gekke competitie. Je kan hier rond Nieuwjaar in de rechterkolom staan en aan het einde van het seizoen kampioen zijn.”

“Ikzelf probeer gewoon elke week zo goed mogelijk mijn job te doen en dan zien we wel wat er volgende zomer gebeurt. Met of zonder QPR, ik wil naar de Premier League, no matter what. Dat is ambitieus, maar tegelijkertijd blijf ik met beide voeten op de grond.”

België en de Rode Duivels

“Dat ik een zoveelste gemiste kans ben voor Belgische clubs? Kleine spelers worden snel afgeschreven en zeker in België is er op dat vlak veel talent slecht ingeschat. Kijk maar naar Kums of Mertens, die werden ook doorgestuurd in eerste instantie omwille van hun kleine gestalte. Maar ze leren blijkbaar uit hun fouten. Yari Verschaeren is daar een mooi voorbeeld van. Op dit moment zie ik mijn carrièreverloop anders, maar ooit wil ik wel terugkeren naar België.”

“De nationale ploeg? Ik heb de Marokkaanse en Belgische nationaliteit en aangezien mijn moeder van Poolse origine is, kan ik zelfs voor Polen uitkomen. Ik zou het in alle gevallen een privilege vinden om voor een land te mogen uitkomen. Intussen speelde ik wel al bij de jeugd van Marokko, maar ik nam nog geen definitieve beslissing. Als die officiële oproep komt van een van de landen zal ik die in alle rust bespreken met mijn familie. Er waren al contacten met Roberto Martinez, dus ik weet dat hij me volgt, maar ook in dat opzicht wordt de zomer dus heel belangrijk.”