Ilias Assalhi schiet KFC Eppegem in blessuretijd naar eerste seizoenszege: “Boost voor het vertrouwen”

voetbal derde nationale AEen bekende quizmaster zou zeggen: ‘t is gebeurd!’ Na tien wedstrijden heeft KFC Eppegem eindelijk die eerste driepunter beet. Het was Ilias Assalhi die met zijn eerste goals van het seizoen, waarvan de winning goal in blessuretijd, voor een enorme ontlading zorgde bij rood-groen.

Eppegem leek op een 0-1 zege af te stevenen totdat Drongen in minuut 89 de gelijkmaker scoorde. Een zoveelste 1-1-gelijkspel leek dus in de maak voor de troepen van coach Vermeulen, maar dat was buiten Ilias Assalhi gerekend. “Een enorme opluchting dat we eindelijk eens konden zegevieren”, opent de matchwinnaar. “Zeker na de vele gelijke spelen is dit echt wel meer dan welkom en een beloning voor onze inzet. We speelden ook best wel goed en hadden ook de kansen. Jammer genoeg misten we er ook vrij veel. Toen zij in het slot gelijk konden maken, leken we onszelf weer niet te belonen. Maar we zijn kalm gebleven en hebben de moed niet laten zakken. Op de tegenaanval kon ik dan de 1-2 maken.”

Geslaagde namiddag

“Meteen mijn eerste goals voor deze club en daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Dit is een boost voor het vertrouwen. Maar vooral voor de ploeg, want uiteindelijk was het het belangrijkste dat we de drie punten pakten, niet wie de goals maakte. Ik speelde nu in de spits, maar kan ook op de flanken uit de voeten. Daar speelden dit weekend Thoma Frick en Manu Okitakula, twee topgasten. Zij hebben ook meer dan hun werk gedaan, want ze deelden ieder een assist uit. Kortom, een geslaagde namiddag voor de Eppegemse voorlinie.”

Bevestigen

Zelf maakte de 25-jarige Assalhi in de zomer de overstap van Houtvenne, dat degradeerde naar derde nationale. “Daarvoor was ik twee jaar actief bij streekgenoot Kampenhout”, pikt Assalhi in. “Twee mooie seizoenen maakte ik daar mee. Nu zit ik dus bij Eppegem en ik hoop de club nog vaak te kunnen helpen. Zaak is nu om deze prestatie de komende weken te bevestigen, want we staan nog altijd vrij onderin, ook al springen we nu naar plaats dertien. Ik ben ervan overtuigd dat we niet lang meer onderin gaan blijven staan en dat we nu echt wel eens gelanceerd kunnen zijn. Hopelijk volgende week weer in eigen huis zodat we onze supporters iets kunnen teruggeven.”

Lees ook: meer voetbal in 3NA