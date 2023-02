Ilias Assalhi loodst KFC Eppegem met twee goals knap voorbij Jong Lede: “We gaan blijven strijden tot de slotspeeldag”

Op de vraag of het een verdiende zege was voor rood-groen was de aanvaller duidelijk: “Zeker wel. We begonnen vanaf minuut één scherp aan de wedstrijd en hebben dat eigenlijk een ganse match lang doorgetrokken. De tegenstander was natuurlijk ook wel eens dreigend, maar we stonden goed en gaven vrij weinig weg. Bovendien wisten we ook op de juiste momenten te scoren, even voor de pauze en helemaal op het einde van de wedstrijd.”

Hele ontlading

Assalhi maakte tot dusver zes doelpunten voor Eppegem. Opmerkelijke statistiek is dat hij nooit één goal maakt in een wedstrijd, maar altijd twee. En dat die doelpunten ook zorgden voor de drie Eppegemse zeges tot dusver. Kortom: als Assalhi scoort, wint Eppegem. “Zo had ik het eerlijk gezegd nog niet bekeken. (lacht) Ik ben natuurlijk heel blij met die doelpunten, want dat is toch niet onbelangrijk als spits. Zeker bij die 2-0 viel er ook een hele ontlading van onze schouders. Maar het is toch vooral dankzij de ploegmaats dat ik die goals kan maken”, blijft hij bescheiden.

Gevochten voor elke bal

“En nog belangrijker dan mijn doelpunten is het feit dat we eindelijk nog eens konden winnen”, gaat Assalhi voort. “Dit geeft ons vertrouwen een boost en dat hadden we echt wel nodig na de vele nederlagen van de voorbije weken. Wat mij betreft hebben we getoond dat we nog steeds in de strijd zijn om in de reeks te blijven. We hebben de ganse match lang gevochten voor elke bal en dat werd nu ook eindelijk eens beloond.”

“Het is inderdaad wel jammer dat de drie ploegen boven ons ook allemaal wisten te winnen, waardoor de kloof met de veiligere plaatsen even groot blijft als voor dit weekend. Je kan dat als een domper beschouwen, maar we moeten toch vooral naar onszelf blijven kijken en van onze eigen kracht uitgaan. Als we dit iedere week op de mat brengen, komt het nog goed. En dan gaan we ook weggeraken van die laatste plaats waar we niet horen te staan. Opgeven gaan we dus zeker niet doen, wel strijden tot de slotspeeldag.”

KFC Eppegem: Grimaldi, Van Steenwinkel, Verbesselt, Van Delm, Benhamman Krikez (70’ Silverans), Okitakula Munganga, Assalhi, Vercammen (85’ Osango), Rijmenams, Van Remoortel, El Atabi (65’ Eki).

Jong Lede: Meulewaeter, Bauwens, Favoreel, Taptchou Kouamou, Ringoet, Van Peteghem (74 De Smet), Van Poelvoorde (65’ Criel), De Crick Jelle, Van Den Eeckhout, Suma, De Crick Joren.

Doelpunten: 35’ Assalhi (1-0), 85’ Assalhi (2-0).

Geel: Assalhi



