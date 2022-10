Ilian Favoreel speelt met Jong Lede gelijk in Kalken: “Punt op verplaatsing is geen slechte zaak”

Voetbal derde nationale AHet duel tussen Kalken en Jong Lede was er een tussen twee middenmoters in derde nationale A. De confrontatie eindigde op een 1-1-gelijkspel. De Ledenaren blijven daardoor met een tiende plaats weg uit de degradatiezone en dat is een kleine verademing na de rampzalige start twaalf maanden geleden.

Een puntendeling roept na afloop vaak gemengde gevoelens op, maar bij Jong Lede leek men vrede te kunnen nemen met eindresultaat. Ilian Favoreel bevestigt. “We begonnen goed aan de partij. Niet dat we veel kansen kregen, maar we kwamen wel op voorsprong. Nicolas Van Peteghem zette een terecht toegekende strafschop om. Nog voor de rust moesten we de gelijkmaker incasseren. Het afstandsschot van De Brabander was goed geplaatst. Na de rust oefende Kalken druk uit. Ze troffen twee keer het doelhout en doelman Meulewaeter hield ons ook nog eens overeind. Toen kwamen we goed weg. Ik kan enkel besluiten dat een punt op verplaatsing geen slechte zaak is.”

Snel ingeburgerd

Ilian Favoreel is een nieuwkomer bij Jong Lede. Hoewel hij pas eenentwintig jaar, paste hij zich vlot aan. In de vijf gespeelde matchen stond hij telkens in de basis. Meer zelfs, Favoreel miste tot op heden nog geen enkele speelminuut. “Ik heb tien jaar bij Racing Gent gevoetbald. Mijn transfer werd ingegeven door het feit dat ik wou op het terrein staan. In dat opzicht is mijn overgang nu al inderdaad een succes. Aanpassingsproblemen waren er nauwelijks. Bij Racing Gent gebruikte men mij vaak als een verdedigende middenvelder. Nu lijkt het er sterk op dat ik mijn plaats centraal in de defensie heb gevonden. Ik vorm daar een duo met Joren De Crick. Joren is uiteraard een ervaren speler die me vlot mee kan sturen.”

Naar Drongen

Welke verwachtingen heeft Ilian Favoreel dit seizoen? “Het is een cliché, maar ik bekijk het per match. Ik blijf daar realistisch in. Na vijf competitiematchen heb ik wel al het gevoel dat we tegen iedere tegenstander punten kunnen pakken. Dat moeten we dan maar doen. Volgend weekend trekken we naar Drongen. Daar kunnen we al beginnen aan dat punten pakken.”