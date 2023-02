Ilian Favoreel loodst Jong Lede opnieuw in de top vijf na felbevochten zege tegen Wervik: “We hadden iets recht te zetten”

Voetbal derde nationale AVorige week beging Jong Lede nog een misstap in Eppegem. De 2-0-nederlaag tegen de rode lantaarn moet de daaropvolgende dagen nagezinderd hebben in de spelersgroep, want tegen Wervik stond er opnieuw een ploeg op het veld. De 1-0 zege kwam er niet zonder slag of stoot, maar was terecht. Het levert de Ledenaren een vierde plaats op in derde nationale A.

Ilian Favoreel maakte het beslissende doelpunt en dat is merkwaardig voor een centrale verdediger. De speler corrigeert meteen. “De laatste weken gebruikt de trainer me op het middenveld, waardoor ik meer aanvallende impulsen mag hebben. Die positiewissel heeft te maken met de blessure van Rosschaert die zijn teen brak. Als verdediger kom ik inderdaad veel minder tot scoren. Op het halfuur zette Van Poelvoorde voor en kon Van Peteghem perfect terugleggen. Ik hoefde maar binnen te trappen. Het was een aanval uit het boekje. We zaten in die eerste helft heel goed in de match. We hadden iets recht te zetten na onze uitschuiver vorige week in Eppegem. Die nederlaag was pijnlijk en het gevolg van een collectieve offday. Tegen Wervik viel daar niets meer van te bespeuren”

Smeuïg einde

Na de rust ging Wervik logischerwijze op zoek naar de gelijkmaker. Ilian Favoreel zag hoe zijn ploeg het hoofd koel kon houden. “De West-Vlamingen pakten uit met meer fysiek voetbal. Toch konden we vlot controleren. De tegenstander eindigde de match met negen spelers. De eerste uitsluiting (De Gryse, red.) was het gevolg van natrappen. De ref trok onmiddellijk rood. In de slotfase was er heel wat tumult. De scheidsrechter floot in eerste instantie ten onrechte een strafschop tegen ons. De lijnrechter had echter juist gezien dat de bal voorafgaandelijk buiten was geweest. Op aangeven van zijn assistent annuleerde de arbiter de strafschop. Bij Wervik gingen de poppen aan het dansen en volgden er nog enkele kaarten (Vandeputte kreeg in die fase zijn tweede gele kaart, red.). Door deze zege staan we op de vierde plaats. Vooraf mikten we op de linkerkolom. We lijken dus te lukken in ons opzet.”

Contract verlengd

Nogal wat spelers hebben de voorbije weken hun contract verlengd bij Jong Lede. Ilian Favoreel is een van hen. “Ik heb met veel plezier bijgetekend. Dit seizoen heb ik van de trainer enorm veel speelkansen gekregen en dat heeft zeker meegespeeld in mijn beslissing om te blijven. Vorig jaar kwam ik bij Racing Gent veel minder aan de bak. In Lede kan ik mij als jonge voetballer veel beter ontwikkelen.”

Ploegen en doelpunten

Lede: Meulewaeter, Bauwens, Favoreel, Ringoet, Van Peteghem, Van Poelvoorde, Jelle De Crick (89’ Pynaert), Rasschaert, Suma (73’ Criel), Joren De Crick, De Smet.

Wervik: Olievier, Defevere, Ingels (45’ Vandepitte), Houthoofd, Vandeputte, De Gryse, Verlinde (76’ Vromans), Devacht (45’ Hillewaere), Vandamme.

Doelpunt: 31’ Favoreel (1-0).

Geel: Jelle De Crick, Houthoofd, Criel, De Smet, Meulewaeter.

Rood: De Gryse, Vandeputte (2x geel).

