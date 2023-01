Ilana Hanssens één van de uitblinkers op het PK indoor: “Chrono’s om op verder te bouwen”

Het PK is de eerste belangrijke afspraak van het nog jonge indoorseizoen. Heel wat toppers lieten deze wedstrijd nog links liggen, maar toch werden er enkele heel knappe prestaties geleverd. Op de 400m bij de senioren vrouwen was Ilana Hanssens een maatje te groot voor de tegenstand. De specialiste van de lage horden, nam de snelste start en bouwde haar voorsprong op de andere atletes stelselmatig uit. Uiteindelijk finishte ze met ruime voorsprong in 56.11 en dat was goed voor een nieuw persoonlijk record en de Oost-Vlaamse titel. “Het ging heel erg vlot”, aldus de atlete uit Oudenaarde. “Het plan was om in 26 door te komen aan de 200m en dat lukte. Daarna hield ik in de bocht iets te veel in, want ik had naar mijn gevoel nog iets te veel over in de laatste wedstrijdhelft. Maar voor de eerste 400m van het seizoen was dit heel goed. Ook mijn trainer was heel tevreden, zeker met de manier waarop ik deze wedstrijd gelopen heb.”