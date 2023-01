“Ik voelde me een uur lang Wout Van Aert” - Nele De Vos en Meg De Bruyne verdienen respect voor BK in eigen streek

Nele De Vos was de voorbije twee jaar meter van Vélokeren, een project dat de fiets in al zijn facetten moest promoten in Lokeren. Vooraf wilde ze zich niet vastpinnen op een uitslag en dat was achteraf bekeken misschien de juiste ingesteldheid. “Dit hele kampioenschap moet even bezinken. Een harde val in het begin van de cross zorgde ervoor dat ik nooit de wedstrijd kon rijden die ik wou rijden. Het bloed liep langs mijn handen en mijn bovenbeen schreeuwde moord en brand. Ik heb afgezien en doorgezet en dat kwam door de steun van de supporters. Aan iedereen die gesupporterd heeft, wil ik mijn dank betuigen. Sport is hard en verliezen hoort daar bij, dat weet ik. Ik kwam als vierentwintigste over de meet gebold, een resultaat waar ik hoe dan ook niet blij mee ben. Maar ik onthou vooral dat ik de schoonste, tofste en misschien wel grootste groep supporters van allemaal had. Wout Van Aert mag dan dubbel zo rap rijden, vandaag voelde ik mij toch een uur lang Wout Van Aert en dat was geweldig. Het Belgisch kampioenschap had nog een pluspunt. Ik werd de trotse meter van een brandweerwagen. Wie nu de Lokerse brandweer ziet passeren, ziet misschien ‘de Nele’ voorbijrijden. De brandweerlieden zijn voor mij pas echte helden.”