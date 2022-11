“Ik hoop op Turkse gekte en doldwaze toestanden”, blikt Hugo Fischer (Caruur Gent) vooruit op match tegen Arkas Spor

Lotto Volley LeagueIn de sportwereld weet iedereen hoe het eraan toe gaat. Ieder jaar begint een nieuw seizoen vol hoop en stoute voorspellingen. Maar wat er momenteel met Caruur Gent gebeurt, had zelfs de vurigste supporter niet verwacht. Het team van coach Jan Van Huffel blijft maar winnen in de Lotto Volley League. Zaterdag ging zelfs Lindemans Aalst eraan in hun eigen sportcentrum ‘Schotte’. Als leider van de voorlopige rangschikking trekt de Caruur-delegatie met behoorlijke perspectieven naar Izmir voor de CEV Cup. Gent beleeft een sprookje.

“Lindemans Aalst met 1-3 in eigen huis verslaan is straffe kost.” grijnst Chris Ogink. “We trekken de lijn door van vorig seizoen. Toen eindigden we - vooral in de nacompetitie - sterk. Het begon allemaal in februari met het winnen van de cupfinale. Hier bouwen we op verder. De routines blijven, de automatismen worden uitgebreider. We doen het vooral samen en vanuit dit prettig enthousiasme zetten we nu knappe prestaties neer. Het is dit jaar echt aangenaam volleyballen in Gent.”

Turkse gekte

“We weten dat Arkas Spor op papier vele malen sterker is dan wij”, blijft de Nederlandse midblokker opvallend bescheiden. “Na de 2-3 van vorige week tegen Izmir rekenen we erop dat we hetzelfde niveau kunnen tonen en dezelfde geestdrift zullen demonstreren. Ik hoop op doldwaze toestanden en Turkse gekte. Dat zorgt voor adrenaline. Dat werkt motiverend, op voorwaarde dat we niet onderuit gaan, natuurlijk. Blijkt Arkas Spor sterker na de terugwedstrijd, dan hebben we ons tenminste getoond in de Europese competitie.”

“De chemie in de groep is uitstekend”, vult Hugo Fischer aan. “Ik mocht starten tegen Aalst. Met Jente De Vries - de andere hoofdaanvaller bij Gent - halen we hetzelfde niveau. Maar we zijn als volleyballers totaal verschillende types. Dat is moeilijk voor de tegenstander. Ons zelfvertrouwen, zeker met de huidige, verbazende koppositie in België, is gestegen. Izmir mag dan wel een veel omvangrijker budget hebben, ons volleybalhart is groter. We leven van de ene verrassing naar de andere. Maar we blijven het match per match bekijken. En - heel belangrijk - we genieten van deze momenten.”

Lees ook: meer volleybal uit de Lotto Volley League