"Ik begon te twijfelen aan mijn kwaliteiten": Dries Wouters (KVM) doet zijn verhaal na woelige periode in B-kern

“Voor de WK-break kreeg ik te horen dat ik mocht uitkijken naar een nieuwe club. Daarbovenop werd ik naar de B-kern gestuurd. Steven (Defour, red.) deelde die beslissing mee, maar verduidelijkte meteen dat het niet zijn keuze was - dat benadrukte hij nog eens toen ik terug aansloot. Ik kan begrijpen dat er binnen een clubbeleid spelers komen en gaan, maar dit was vrij cru. Na een periode van teleurstelling heb ik de knop omgedraaid en heb ik geprobeerd er het beste van te maken. Het hielp dat ik bij de beloften goed werd opgevangen door de technische staf. Voorts had ik meer tijd om door te brengen met vrienden en met mijn vriendin. Met haar ben ik momenteel een huis aan het bouwen in Hasselt. Op zaterdagen had ik dan ook de tijd om eens te gaan helpen.”

“In januari toonde Racing Genk interesse om mij een half jaar bij Jong Genk te stallen. Ik zag dat wel zitten. Zo speelde ik elk weekend opnieuw een wedstrijd en kon ik er mee voor zorgen dat de ploeg in 1B zou blijven. Niets leek die overstap in de weg te staan, tot Schalke (de club waar Wouters nog steeds onder contract ligt, red.) moeilijk deed en een vergoeding vroeg. Ik begreep dat Genk die niet wilde betalen. Vervolgens kwam OH Leuven. Daar had ik ook een akkoord mee. Bovendien was het bereid om een deel van die vergoeding te betalen, maar Schalke wilde de volle pot. Ook die deal viel in het water. Het leek er dus op dat ik nog enkele maanden bij de beloften ging moeten blijven.”

“Mentaal was het allesbehalve een simpele periode. Ik had het nog nooit eerder meegemaakt. Op een bepaald moment begin je toch te twijfelen aan je eigen kwaliteiten. Wedstrijden heb ik in die periode niet in het stadion bekeken. Ik wist dat er allerhande mensen vragen gingen stellen en daar had ik geen zin in. Als ik kon, keek ik op televisie. Toen ik vorige week opnieuw aansloot en hoorde dat ik ging starten tegen Genk, had ik wel wat schrik. De intensiteit bij de beloften lag lager, ik had geen wedstrijdritme. Maar uit data bleek dat ik een stevige basis had. Dat gaf vertrouwen. Ik heb die partij ook goed verteerd.”

