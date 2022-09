IJslandse nieuwkomer Nökkvi Thorisson moet Beerschot aan doelpunten helpen: “De jongste maanden vlogen de ballen vlot binnen”

Voetbal CPLMet Nökkvi Thorisson haalde Beerschot op transfer deadline day nog een extra spits in huis. De 23-jarige IJslander wil op het Kiel blijven doen wat hij in eigen land al heel 2022 doet: scoren. Thorissons ultieme doel: “Kampioen worden.”

In IJsland, waar de voetbalcompetitie loopt van eind april tot eind september, trof Nökkvi Thorisson 17 keer raak in 19 wedstrijden. Hoewel Thorisson enkele matchen voor het einde zijn club Akureyri verliet, zal hij wellicht toch als IJslands topscorer eindigen. Met zijn snelheid, werkkracht en statistieken trok Thorisson de aandacht van Beerschot, dat overigens zondag op bezoek gaat bij Virton.

“Begin september klopte Beerschot bij me aan”, vertelt Thorisson. “Ik moest binnen de twee dagen laten weten of ik een transfer zag zitten, maar zo veel bedenktijd had ik niet nodig. Jullie landgenoten Bryan Van Den Bogaert en Sebastiaan Brebels, met wie ik samenspeelde bij Akureyri, vertelden me positieve dingen over Beerschots supporters en geschiedenis. Ook mijn ex-trainer Arnar Gretarsson (die een verleden heeft bij Lokeren, Club Brugge en Roeselare, red.) was lovend. Ik was dan ook snel overtuigd dat dit een prima stap voor mij is.”

Gretarsson

Volgens Thorisson speelde Gretarsson een belangrijke rol gespeeld in zijn ontwikkeling als voetballer. “Onder hem ben ik completer geworden, doelgerichter ook”, aldus Thorisson. “In de voorbije maanden vlogen de ballen vlotjes binnen. Nooit was ik zo productief. Die lijn hoop ik bij Beerschot door te kunnen trekken. Verder kunnen de supporters er van op aan dat ik keihard ga werken voor de ploeg. Dat verlangt onze trainer en het zit ook in mijn spel. Ik heb trouwens een goed gevoel bij coach Wieland en de ploeg. Als ik de kwaliteit in onze kern zie, denk ik dat het mogelijk moet zijn om kampioen te worden. Oké, qua punten kon de start beter, maar in het klassement zijn de onderlinge verschillen nog steeds miniem.”

Voetbalfamilie

Naast de titel met Beerschot is een selectie voor de nationale ploeg van IJsland een droom voor Thorisson. “Ik weet dat bondscoach Arnar Vidarsson (ex-Lokeren en -Cercle Brugge, red.) me in het oog houdt. Als ik in België goed presteer, kom ik automatisch in beeld”, zegt de voormalige jeugdinternational. “Het zou mooi zijn als ik in de voetsporen kan treden van mijn oom Halldor Askelsson, die vroeger voor IJsland speelde.”

Thorisson blijkt trouwens uit een echte voetbalfamilie te komen. “Ook mijn vader Thorir en mijn tweelingbroer Thorri schopten het tot in de IJslandse eerste klasse. Thorri is een rechtsback, die nu nog bij Akureyri speelt. Als jeugdspelers voetbalden Thorri en ik twee jaar samen bij het Duitse Hannover 96. Dat was een hele interessante ervaring, die me bij dit nieuwe buitenlandse avontuur zeker van pas zal komen”, besluit de nieuwe aanvaller van Beerschot.

