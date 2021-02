Igor Vetokele zet KVC Westerlo op weg naar 2-0-winst tegen Lierse-Kempenzonen: “Match met twee gezichten”

Met een rake kopbal zette Igor Vetokele zijn team halverwege de eerste helft op weg naar de zege. Spitsbroeder Ciçek maakte de klus niet veel later af. “Het was een match met twee gezichten”, weet Vetokele. “Onze eerste helft was heel goed, met veel beweging en ook de nodige kansen. Na de rust was het iets minder.”

“Of we met het oog op de bekermatch tegen Charleroi de voet wat van het gaspedaal haalden? Nee, dat was zeker niet bewust. We hadden afgesproken om voort op zoek te gaan naar de 3-0, dan zou de match definitief gespeeld zijn. Maar het niveau zakte en door een paar slordigheden lieten we Lierse Kempenzonen weer in de match komen. We hebben het soms moeilijk om een wedstrijd dood te maken. Dat is nog een werkpunt.”

Voor het overige uiteraard alleen maar positieve geluiden in het Kuipje. “Iedereen weet wat het doel van de club is”, aldus Vetokele. “En we gaan allemaal ons uiterste best doen om dat te bereiken. In de heenronde lieten we in matchen als deze inderdaad iets te vaak punten liggen. Dat zal nu niet meer mogen gebeuren. Met deze zes op zes hebben we het nieuwe jaar alvast goed ingezet, maar de weg is nog lang.”

Zevende treffer

Ervaren man Igor Vetokele (28) lijkt stilaan weer naar zijn beste vorm toe te groeien. Hij scoorde zondag zijn zevende treffer van het seizoen. “Ik mag niet klagen”, klinkt het. “Maar het kan natuurlijk altijd nog beter. Ik ben van nature niet meteen het type speler, die zeven tegenstanders gaat dribbelen om dan het balletje binnen te leggen. Ik moet het eerder hebben van de aanvoer. Ik moet op de juiste plaats staan en dan is het aan mij om de kansen af te maken. De jongste weken lukt het vrij aardig. Zondag schilderde Lukas Van Eenoo die vrije trap bijvoorbeeld weer perfect op mijn hoofd. Dat is plezant voor een spits.”

Hecht team

“Wat mijn persoonlijk doel is? Dat is nu even niet belangrijk. Het is KVC Westerlo dat telt. Er zijn tijdens de winterstop een paar nieuwkomers bijgekomen. Seydoux en Plumain hebben zich meteen geïntegreerd in de groep en toonden ook al dat ze een meerwaarde zijn. Zowel op als naast het veld. Om een doel te bereiken, moet je een hecht team vormen. Dat is er nu. Je voelt dat het goed zit”, besluit Vetokele. “Hopelijk kunnen we deze vorm nog een tijdje volhouden.”