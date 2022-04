Igor De Camargo wil droom van RWDM-fans meehelpen waarmaken : “Deze club heeft zijn plaats in 1A”

voetbal 1BZaterdagavond staat deel 1 van de dubbele confrontatie tegen Seraing op het programma. Inzet: een plaats in 1A. Het ziet er sterk naar uit dat het Machtensstadion sinds lang nog eens helemaal gevuld zal zijn. Om de heenwedstrijd in alle sereniteit voor te bereiden laste RWDM een stage in op het nationaal voetbalcomplex in Tubeke.

Dat het Machtensstadion zaterdagavond zal kolken, staat nu al als een paal boven water. De tickets vlogen als zoete broodjes de deur uit. Een ervaren krijger zoals Igor De Camargo blijft er rustig bij.

“In mijn lange voetbalcarrière heb ik al heel wat meegemaakt”, lacht de Braziliaanse Belg. “Ik ben het gewend om voor volle stadions te spelen. Maar dit soort wedstrijden is toch wel wat specialer hé, maar de spanning errond mag ons niet verlammen. Integendeel, de aanwezigheid van die vele duizenden supporters moet elkeen van ons helpen om boven zijn mogelijkheden uit te stijgen. En dat zal nodig zijn tegen Seraing, dat toch wel al een heel seizoen 1A-ervaring heeft opgedaan.”

Nicolas Rommens juicht de stage voorafgaand aan het eerste duel tegen Seraing toe.

“Op afzondering gaan, is heel waardevol. Je hoeft je alle maar te focussen op het voetbal. Er zijn geen invloeden van buitenaf. We spelen de komende twee zaterdagen de wedstrijden van het jaar. We kunnen geschiedenis schrijven door deze fantastische club terug naar het hoogste voetbalniveau te brengen. Deze afspraak mogen we gewoon niet missen”, stelt de middenvelder die met 11 stuks de koning van de assists in 1B is geworden dit seizoen. “Of ik persoonlijk extra druk voel? Gezonde nervositeit zou ik het eerder noemen. Dat we straks voor een vol huis mogen spelen is een zegen. Zoiets maak je als speler op dit niveau niet te gauw mee.”

Doelman Théo Defourny is het andere ‘prijsbeest’ bij de Molenbeekse club. Hij had met 11 stuks de meeste clean sheets. De van Eupen overgekomen keeper is de rust zelve.

“Ik heb al wat watertjes doorzwommen. De ervaring van heel wat oudere spelers gaan we zaterdag goed kunnen gebruiken. In zo’n ‘cupmatchen’ moet je vooral de kalmte bewaren en negentig minuten lang honderd procent geconcentreerd zijn.”

Fifty-fifty

Trainer Vincent Euvard schat de winstkansen over de twee matchen fifty-fifty in.

“Details zullen bepalend zijn. Je kan veel zaken managen, alleen de uitkomst niet. Seraing hebben we alvast volledig geanalyseerd. We kennen de sterke kanten van onze tegenstander, maar weten ook hoe we de Luikse club kunnen pijn doen. Ik heb vertrouwen in mijn spelers”, besluit Euvrard.