Igor De Camargo (RWDM) met goed gevoel de interlandbreak in: “Nog steeds op schema voor de promotie”

Intussen kan RWDM zich zonder al te veel druk focussen op de laatste drie wedstrijden van de regulieren competitie, die niet te onderschatten zijn. RWDM speelt achtereenvolgens tegen Deinze, Waasland-Beveren en Westerlo, allemaal ploegen uit de top-vier.

“Tegen Virton hebben we een grote stap gezet in ons uiteindelijk doel. Deel één is de eindronde halen, daarna willen we ook die dubbele confrontatie tegen de voorlaatste uit 1A winnen. Daarvoor ben ik naar hier gekomen hé”, lachte De Camargo zondag na afloop. “Ik ben blij dat ik nog eens kon scoren, want dat was al een tijdje geleden. Mijn doelpunt heeft ons bevrijd, want daardoor moest Virton nog meer aanvallen. Bij ons was de goesting en gretigheid alvast groot om de drie punten te pakken na ons gelijkspel een week eerder op Lommel. We wisten dat we een uitstekende zaak konden doen nadat Waasland-Beveren zaterdagavond al punten had laten liggen tegen datzelfde Lommel. Aan motivatie dus geen gebrek.”