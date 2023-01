Igor Bouwens staat tiende op de rustdag: “Het vervolg wordt nog zwaarder”

Teambaas Gregoor Bouwens, de vader van Igor, blikt met tevredenheid terug op de eerste week. “Van bij de proloog was ik verrast hoe hard iedereen reed. Ik dacht: ‘die gaan dat nooit een hele week volhouden’. Uiteindelijk zijn er inderdaad al veel teams uitgevallen. Zoveel brokken en stukken, dat is niet normaal. Voor ons verleipen die eerste dagen heel goed. De proloog hebben we eigenlijk laten schieten toen we besloten om de Japanners voort te slepen. Maar de dag nadien waren we twaalfde en daarna zelfs vijfde. Toen stonden we op de zesde plaats. Dat was heel goed. Dan is er wat pech begonnen. In de regen hebben we in een diepe poel onze reservewielen en een zijpaneel verloren. Dat hebben we ’s nachts moeten herstellen in de gietende regen. Echt niet normaal wat de mekaniekers toen gepresteerd hebben. Daarna hebben we herstellingen moeten doorvoeren toen we twee keer op onze zij gingen. Maar technisch doet de vrachtwagen het uitstekend. We hebben geen probleem gehad, behalve met de opbouw van de achterbak.”