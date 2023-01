Igor Bouwens sluit de Dakar af met een vierde plaats: “Resultaat valt tegen, maar een unieke ervaring rijker”

Igor Bouwens, Syndiely Wade en Ulrich Boerboom lagen lange tijd op koers om de beoogde top tien binnen te halen. Maar de Dakar is een gruwelijk harde wedstrijd. Van de 54 starters bij de vrachtwagens worden er maar dertien opgenomen in het eindklassement. Al de andere hebben één of meerdere etappes niet kunnen afronden. Bij Igor Bouwens ging het fout in de marathonetappe van donderdag en vrijdag, de meest gevreesde beproeving in het Empty Quarter. Bouwens moest eerst stoppen om de Japanner Sugawara te helpen, maar raakte even later zelf vast in een diep dal in de duinen. Bij zijn pogingen om zich los te wrikken brak een steekas, en daarmee begon een lijdensweg met twee nachten in de woestijn.

Ervaring rijker

“Op de slotdag heb ik een vierde plaats gereden en ik ben tevreden dat we deze Dakar daarmee toch mooi hebben afgesloten”, zegt Bouwens. “We hebben in deze Dakar zowat alles gehad: tegenslag, leuke momenten, heel veel regen en kou. Tot de rustdag is het heel goed gegaan, maar vanaf de marathonetappe is het mis gelopen. Steekas gebroken, vast gezeten, twee nachten in de duinen geslapen, er toch weer uitgeraakt,… De verwachtingen - uitrijden tussen plaats vijf en tien - hebben we niet kunnen inlossen. Dat zat er nochtans in, zonder die problemen in de duinen. Officieel worden we niet opgenomen in het klassement, maar ondanks de problemen zijn we achttiende. Dat is niet mis voor een team als het onze. Over een maand of twee moeten we eens bekijken wat we verder willen doen. Dat is nu nog even afwachten.”