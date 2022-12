Igor Bouwens en het Gregoor Racing klaar voor de Dakar

autosportGesterkt door hun overwinning in de Tunisia Desert Challenge zijn Igor Bouwens uit Ham en het Gregoor Racing Team uit Mol-Herentals klaar voor hun tweede deelname aan de mythische Dakar, een wedstrijd die op 31 december in Saoudi-Arabië van start gaat. Bouwens wordt in zijn vernieuwde Iveco T-Way opnieuw bijgestaan door copilote Syndiely Wade uit Senegal en mecanicien Ulrich Boerboom.

De Dakar is de oudste, beroemdste, beruchtste en meest gevreesde woestijnrally in zijn soort. Hoe meedogenloos de wedstrijd is, ondervond Igor Bouwens in de vorige editie. Op de rustdag eindigde het avontuur door een samenloop van zó veel tegenslag, dat het team de ‘Prijs van de Prins’ kreeg overhandigd, een troostprijs voor de grootste pechvogel. “Dit nooit meer”, werd toen even gezegd, maar vier maanden later spoelden Igor en co. de ontgoocheling door met een klinkende eindzege in de Tunisia Desert Challenge. Dat succes heeft de honger naar de Dakar 2023 helemaal aangescherpt.

Igor Bouwens: “We moeten absoluut eens aan de finish van de Dakar geraken. Dat we vorig jaar uitvielen was heel spijtig, vooral voor de mecaniciens die zo hard gewerkt hadden. Daarom moeten we terug. We gaan een of twee ritten uitkiezen waar we willen toeslaan, maar voor de rest zullen we het rustig houden om de wedstrijd zeker uit te rijden. Als dat lukt, halen we vanzelf de top tien.”

Afvalrace

De opmerkelijkste verandering in de klasse van de trucks is de afwezigheid van de Russen, die door de oorlog in Oekraïne niet welkom zijn in de sportwereld. De vier vrachtwagens van Kamaz waren vorig jaar onaantastbaar en legden beslag op de vier hoogste plaatsen. Zonder de Russische armada schuift iedereen dus vanzelf vier plaatsen op. Igor Bouwens: “Het wordt heel spannend, want er zijn nu zes of zeven teams die meedoen voor de zege. Als ik het zo hoor, denken ze vooral in Nederland bijna allemaal dat ze deze Dakar gaan winnen. Die mannen gaan risico’s pakken en ik verwacht dan ook een afvalkoers. Als wij het verstandig aanpakken, kunnen we tussen plaats vijf en tien aankomen. Als we vorig jaar niet waren uitgevallen, had de tiende of de twaalfde plaats erin gezeten.”

Igor Bouwens, Syndiely Wade en Ulrich Boerboom krijgen in deze Dakar ruggensteun van een assistentietruck en een volgwagen. In totaal trekt Gregoor Racing met negen mensen naar de Dakar.

