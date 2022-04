Ignazio Cocchiere scoort maar liefst vier keer voor Tempo Overijse tegen Rhodienne-De Hoek: “Wij hadden alles te verliezen”

“Ik ben tevreden”, geeft Ignazio Cocchiere aan. “Het was geen gemakkelijke wedstrijd omdat wij alles te verliezen hadden. Rhodienne-De Hoek weet al dat het volgend seizoen in eerste provinciale speelt omdat ze geen licentie hebben.”

“Wij daarentegen wilden absoluut de drie punten pakken om ons te verzekeren van de eindronde. We wisten dat Torhout de dag voordien verloren had en dat wij mits een zege derde konden worden.”

“Het lukte ons om de wedstrijd na een vijftiental minuten open te breken. In zulke wedstrijden is dat de moeilijkste opdracht. In de tweede helft slaagden we erin om er nog 0-4 van te maken. Een mature wedstrijd van ons.”

Topschutter

“Of ik vaak vier keer weet te scoren? Het lukte al eens toen ik bij Aalst speelde. Altijd als ik drie doelpunten maak, neem ik de wedstrijdbal mee. Ook dit weekend deed ik dat en ik leg de bal bij de andere ballen.”

“Dat ik er zondag vier wist te maken, is vooral dankzij mijn ploegmaats. Iedereen heeft een geweldige match gespeeld. We gaven niks weg en creëerden veel kansen. Het was aan mij om ze af te maken.”

“Tempo Overijse heeft me aangetrokken net omdat ik garant sta voor doelpunten. Ik zit aan 25 doelpunten en heb dus al mijn verdienste bewezen, maar ik ben nooit bezig geweest met de topschutterstand. Het draait om de drie punten.”

Eindronde was geen doel op zich

“Het bestuur en de technische staf hebben altijd gezegd dat de eindronde spelen niet onze ambitie was. We wilden er na twee coronaseizoenen een goed en rustig jaar van maken. Wat er bijkwam, was bonus. We voelden bij aanvang van het seizoen dat we een goede ploeg hadden en dat we iets moois konden doen.”

“Nu we er zijn, gaan we er alles aan doen om zover als mogelijk te geraken. We willen alles winnen. Tempo Overijse hoort op alle vlakken thuis in tweede amateur. Dat is het objectief. Maar we spelen de eindronde zonder stress, want we hebben er niets te verliezen”, besluit Cocchiere.