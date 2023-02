Ignazio Cocchiere helpt nieuwe leider Tempo Overijse met twee goals voorbij Voorde-Appelterre: “Een referentiewedstrijd”

Door het forfait van Anzegem bedroeg de kloof tussen Tempo Overijse en Voorde-Appelterre voor de wedstrijd twee punten in het nadeel van de Overijsenaren. De winnaar deed dus een gouden zaak in de titelstrijd.

“Het was een geweldige wedstrijd”, doet Ignazio Cocchiere de analyse. “En wel om verschillende redenen, maar vooral omdat we aan het langste eind trokken. We zijn zeer blij met de 3-0, maar wat me het meest bijblijft, is de teamprestatie.”

“Al na vijf minuten klommen we op voorsprong, wat altijd belangrijk is. Het tweede doelpunt konden we op het ideale moment maken in de tweede helft. Op het einde van de wedstrijd maakten we er dan nog 3-0 van. In mijn ogen speelden we een zeer volwassen wedstrijd.”

Enorme prestatie

“Ik wil onze defensieve prestatie onderstrepen. We kampten toch met heel wat afwezigen achteraan. Na twintig minuten viel Van Den Steen uit en zo moesten Delorge en Verdoodt het centraal achteraan oplossen. We hebben een enorme prestatie neergezet en wisten de nul te houden.”

“Vooraf hadden wij, maar ook de spelers van Voorde-Appelterre, al duidelijk gemaakt dat het na deze wedstrijd niet gedaan zou zijn. Het was dus geen finale, want er volgen nog acht wedstrijden. Er liggen nog 24 punten voor het rapen, wat enorm veel is.”

Mentale boost

“Voor ons blijft het wel een referentiewedstrijd. Wij zitten nu vol vertrouwen en in de goede vorm. Dat was exact wat we wilden en we breien een vervolg aan onze goede start van het jaar. We wisten tot dusver alles, buiten dat gelijkspel tegen Roeselare-Daisel, te winnen in 2023.”

“Het mentale aspect aan deze wedstrijd was wel zeer belangrijk. We kregen door deze overwinning een mentale boost, collectief en individueel. Ik wist mijn zestiende en zeventiende doelpunt te maken.”

“Vanaf vandaag staat het vizier alweer op de volgende wedstrijd. We weten dat volgend weekend met de verplaatsing naar Wolvertem Merchtem een zeer moeilijke wedstrijd wacht”, besluit Cocchiere.

