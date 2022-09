Ignazio Cocchiere en Tempo Overijse staan er meteen en winnen vlot van Eppegem: “Logische 3-0-eindstand, maar makkelijk was het niet”

“We zijn heel tevreden met de overwinning”, zegt Ignazio Cocchiere. “We wilden goed aan het kampioenschap beginnen, want het is nooit gemakkelijk en iedereen stelt dat wij bij de kandidaten voor de titel behoren. Het was een verdiende overwinning, maar makkelijk was het zeker niet.”

“Elke ploeg zal tegen ons zeer defensief voetballen. Eppegem begon met vijf achterin, wat het ons niet makkelijk maakte. We slaagden er wel in om ons snel aan te passen en de ruimtes te vinden. In de eerste helft was het balbezit voor ons en we maakten ook de 1-0.”

“Na de pauze waren zij verplicht om wat meer risico te nemen. Het lukte ons om er 2-0 en 3-0 van te maken. Een zeer goede wedstrijd met een logische 3-0-eindstand, maar makkelijk was het niet.”

Vertrouwen

Cocchiere laat al jaren zien dat hij een neus voor doelpunten heeft. Zaterdag deed de goalgetter meteen tweemaal het net trillen. “Het is voor mij zeker belangrijk om met twee doelpunten te beginnen. We hebben een solide en mature wedstrijd gespeeld. Ik heb vertrouwen voor het vervolg.”

“We weten dat elke wedstrijd moeilijk zal worden, want iedereen heeft gezien dat Tempo Overijse een goede ploeg is. Ze zullen dus heel verdedigend spelen, wat voor mij als aanvaller lastig. Er zijn natuurlijk andere manieren om een goal te maken.”

Quote Wij hebben onze speelwijze, onze kwalitei­ten en moeten volgens mij niets veranderen Ignazio Cocchiere

“Het is niet zo dat wij onze manier van spelen moeten aanpassen. Zeker niet. Het is de tegenstander die zich moet aanpassen. Wij hebben onze speelwijze, onze kwaliteiten en moeten volgens mij niets veranderen.”

“Of de ploeg sterker is dan vorig jaar? Het is ongeveer hetzelfde. Tegen Eppegem stonden er acht spelers aan de aftrap die er ook vorig seizoen waren. Het is niet zo dat we echt veel sterker zijn, maar we hebben meer ervaring en kennen elkaar veel beter. Daarnaast hebben we op een viertal plaatsen echt goede transfers gedaan. Zij hebben hun meerwaarde al bewezen”, besluit Cocchiere.

Techniek

Tempo Overijse - Eppegem 3-0

Tempo Overijse: De Vriendt, Verdoodt, Van Dyck, Sarkic, Delorge (83’ Ziwa), Cocchiere, Dehond, Maluka (78 De Neef’), Van Den Steen, Barreiro Arca, Houssane (69’ De Jonge).

Eppegem: Leemans, Barbieux, Vanbeginne, Benhamman Krikez (46’ Osango), Frick, Eki, Fontaine (82’ Silverans), Van Delm, Rijmemans, Van Remoortel (82’ Vercammen).

Doelpunten: 22’ Maluka (1-0, strafschop), 65’ Cocchiere (2-0), 74’ Cocchiere (3-0).

Geel: Maluka, Verbesselt.