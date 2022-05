Ignazio Cocchiere en Tempo Overijse spelen op Torhout voor promotie: “We gaan naar daar zonder druk en met vertrouwen”

“Van stress is er geen sprake”, zegt Tempo Overijse-aanvaller Ignazio Cocchiere. “We gaan de match op een rustige manier aanvatten. We kennen onze kwaliteiten en die van Torhout, wat een zeer goede ploeg is. In de reguliere competitie gingen we op Torhout met 2-0 de boot in, maar na de eerste helft had het 0-2 voor ons moeten staan. Op de slotspeeldag werd het 2-2, waar zij de gelijkmaker in de laatste minuut maakten.”

“Alles is mogelijk. We gaan naar daar zonder druk en met vertrouwen. Het is de laatste match van het seizoen. Als we winnen, volgt er een feest. Als we verliezen, dan mogen we toch tevreden terugblikken op ons topseizoen.”

Quote Ik gaf het al meermaals aan: een club zoals Tempo Overijse hoort gewoon thuis in tweede amateur Ignazio Cocchiere

Cocchiere scoorde dit seizoen aan de lopende band bij Overijse. De laatste wedstrijden staat de 34-jarige aanvaller echter droog. “Dat het tijd wordt dat ik nog eens scoor? Ik maakte al 25 doelpunten. Dat is toch zeker niet slecht, denk ik dan. Er zal altijd iemand zijn die zegt dat het beter kan. Ik bekijk het als positieve kritiek en hoop zondag een belangrijk doelpunt te maken.”

“Het belangrijkste is niet scoren, maar winnen uiteraard. Vorig weekend liet ik de strafschop aan Maluka, terwijl het eigenlijk aan mij is om ze te trappen. Hij zat goed in de match en trapte ze zeer goed tijdens de week. Het teambelang heeft prioriteit. Ik gaf het al meermaals aan: een club zoals Tempo Overijse hoort gewoon thuis in tweede amateur.”

Fiftyfifty

“Ik schat onze kansen fiftyfifty in. We sloten het seizoen af met hetzelfde aantal punten, overwinningen, gelijke spelen en nederlagen als Torhout. We verloren allebei de eerste wedstrijd van de eindronde en wonnen de tweede. Het ligt dus heel dicht bij elkaar. We hebben echter geen schrik om naar Torhout te trekken, maar we maken de verplaatsing wel met veel respect voor hen.”

“De kers op de taart ontbreekt nog? Dat heb ik al vaak gehoord. Ik vind wel dat we al een hele mooie taart hebben na dit seizoen. (lacht) En zelfs zonder kers is die taart al zeer mooi. Het is aan ons om het seizoen compleet te maken. Ik ben hoe dan ook zeer fier op mijn jonge ploegmaats en de technische staf”, besluit Cocchiere.

Lees ook: meer voetbal in 3NA