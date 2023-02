IFAM indoor in Gent zorgt voor drie nationale records

AtletiekAfgelopen zaterdag werd in de Gentse Topsporthal de achtste editie van de IFAM indoor georganiseerd. Net als tijdens de vorige edities was het opnieuw een atletiekmeeting op niveau en werden er liefst drie Belgische records gebroken: Jolien Boumkwo in het kogelstoten (17m24), junior Jaron Devriese op de 200m (21.22) en juniore Kylie Lambert op de 300m (38.11).

De IFAM indoor is de enige internationale indoor atletiekmeeting in België. De organisatie, in handen van Kim Barbé en zijn club Eendracht Aalst, slaagt er steeds opnieuw in om op alle nummers een zeer competitief deelnemersveld aan te bieden. Een echt grote internationale naam was er deze keer niet bij en een aantal nationale toppers liet de IFAM indoor schieten. Toch werd het een hoogstaande meeting met heel wat knappe prestaties.

Jolien Boumkwo had vorig weekend het Belgisch record in het kogelstoten op 17m01 gebracht, maar haar honger is nog lang niet gestild. Bij haar eerste poging stootte ze zaterdag de kogel liefst 17m24 ver. Opnieuw een Belgisch record. Dankzij de extra punten voor de world ranking komt het EK in Istanbul een klein beetje dichterbij.

Quote “Ik had niet verwacht dat ik vandaag opnieuw het Belgisch record ging verbeteren” Jolien Boumkwo, Kogelstoten

“Er is een kleine kans dat ik het EK haal, maar ik heb er geen doel van gemaakt”, zegt ze. “Ik had niet verwacht dat ik vandaag opnieuw het Belgisch record ging verbeteren, want ik voelde me totaal niet in vorm. Deze wedstrijd heeft gewoon bevestigd dat ik goed bezig. Het zorgt er alleen maar voor dat ik heel veel zin heb om nog harder te werken.”

EK-ticket voor Rani Rosius

Op de 60m bij de vrouwen liep Rani Rosius in de reeksen 7.23 en kwalificeerde zich daarmee rechtstreeks voor het EK indoor. Delphine Nkansa had haar ticket voor Istanbul al op zak, maar met 7.22 deed ze nog iets beter dan Rosius. “Vorige week was ik al heel dicht bij de limiet en ik wist ook dat het erin zat”, zegt Rani Rosius. “Deze wedstrijd voelde goed aan. Mijn start was al een heel stuk beter, maar aan mijn concentratie moet nog gewerkt worden.”

Op de 300m bij de vrouwen liep Helena Ponette naar 37.31 en de tweede nationale chrono aller tijden. Een heuse prestatie, zeker aangezien ze in het voorprogramma ook al een 400m liep in een stevige 53.38. Een beetje in de schaduw van Ponette finishte Kylie Lambert op de 300m als derde in 38.11, wat een nieuw Belgisch record bij de junioren betekende.

In het voorprogramma snelde junior Jaron Devriese ook al naar een nationaal juniorenrecord. Met een chrono van 21.22 op de 200m snoepte hij het record af van Jonathan Borlée. Voorts noteerden we in Gent ook nog mooie prestaties van Hanne Claes (52.97 op de 400m), Christian Iguacel (46.97 op de 400m), Eliott Crestan (1.46.88 op de 800m) en John Heymans (7.45.48 op de 3000m).