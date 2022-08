Ierse kampioen Rory Townsend wint Omloop Mandel-Leie-Schelde: “Rit in Ronde van Engeland is een groot doel”

Vijftien achtervolgers

Achter hen streed thuisrijder Stijn Steels fel om naar de spits te rijden. Uiteindelijk werd een achtervolgende groep van vijftien renners gevormd. Met onder anderen Steels en zijn ploegmaat Bert Van Lerberghe. Zij naderden tot op 25 seconden, maar kregen het gaatje niet dicht. De winnaar zat bij de kopgroep die eerst Franck, nadien Verstrynge en ook Lewis verloor. “Net voor het aansnijden van de slotronde had ik al eens geprobeerd om de kopgroep wat kleiner te maken”, vertelt Townsend. “Toen lukte dat niet. Net voorbij de versmalling na de doortocht aan de streep ging ik nog eens. Dan sloeg ik een gaatje. Ik zag Harry Tanfield reageren en liet hem bijkomen. Harry is een goeie vriend en gewezen ploegmaat. Bovendien weet ik dat ik in een sprint sneller ben.”

Vroeg in de aanval

Wat in de laatste rechte lijn bleek. Voor de 27-jarige Ierse kampioen de tweede zege in drie dagen. “In Mere was het een andere koers op een heuvelachtig en bochtig parcours”, aldus Townsend. “Ook daar ging ik al vroeg in de aanval, omdat ik weet dat ik me in wedstrijden over deze afstand honderd procent mag smijten van bij de start. Dergelijke koersen zijn heel geschikt voor continentale renners zoals ik. Donderdag ging het voor mij een stuk comfortabeler. Vandaag was het heel hard knokken.”