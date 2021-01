Ieper mag zich dan toch opmaken voor WK Rally: “Dit moet geweldige boost geven aan horeca en toerisme in de regio”

AUTOSPORTHet FIA World Rally Championship komt dan toch naar ons land. De Renties Ypres Rally Belgium zal in augustus meetellen voor het Wereldkampioenschap Rally. Dat nieuws geraakte vandaag bekend. Daarmee zal voor de eerste keer in de geschiedenis een manche van het Wereldkampioenschap in België verreden worden. Het exacte weekend waarin de rally zal plaatsvinden, moet nog bekendgemaakt worden.

Twee maanden nadat Club Superstage met pijn in het hart de voorlaatste manche van het FIA World Rally Championship 2020 moest annuleren wegens de tweede golf van de Covid-pandemie, blijken de gezamenlijke inspanningen van de talrijke vrijwillige medewerkers niet tevergeefs. Aanvankelijk was de Renties Ypres Rally Belgium genomineerd als reservewedstrijd voor 2021, maar vandaag heeft de Belgische toprally definitief een plaats verworven op de FIA WRC Kalender van 2021. “Na de annulering van de rally eind oktober, zijn we nauw in contact gebleven met de FIA en de WRC Promotor, om te benadrukken dat ons evenement klaar was om zijn plaats op de WRC-kalender in te nemen”, vertelt Alain Penasse, voorzitter van Club Superstage.

“Onze medewerkers hadden bewezen dat ze snel konden schakelen en op korte termijn een WRC-manche konden organiseren. We zullen midden augustus het FIA Wereldkampioenschap Rally dan toch voor de eerste keer mogen verwelkomen in Ieper”, gaat Penasse voort. “In grote lijnen zullen we het format van vorig jaar opnieuw gebruiken. Dat viel duidelijk in de smaak bij de deelnemers, want de inschrijvingslijst voor de editie 2020 oogde met 140 ingeschreven teams indrukwekkend.”

Rekening houden met F1

De Renties Ypres Rally Belgium wordt traditioneel eind juni verreden, maar voor het wereldkampioenschap zal de wedstrijd dus in augustus worden georganiseerd. “Natuurlijk moesten we rekening houden met de overige data op de kalender van het FIA WRC 2021. In augustus nemen we het slot van de Britse manche over. We moesten ook rekening houden met de beschikbaarheid van de Markt in Ieper en de mogelijkheden op het Circuit van Spa-Francorchamps, waar eind augustus de GP Formule 1 gereden wordt. Vandaar dat midden augustus ideaal lijkt”, verduidelijkt Penasse.

Dat het FIA World Rally Championship in augustus naar Ieper komt, zal een enorme boost geven aan het toerisme en de horeca in de regio. “De toeristische sector en de horeca hebben enorm zware klappen gekregen door de Covid-pandemie. Door het WK naar Ieper te halen, zal de Renties Ypres Rally Belgium een geweldige boost geven aan de horeca en het toerisme in de regio”, klinkt het bij Jan Huyghe, bestuurder van Club Superstag. “Nu de vaccinaties in ons land op gang komen, hoopt iedereen deze zomer weer te kunnen genieten van zijn herwonnen vrijheid. Dat zal zeker zorgen voor een unieke ambiance op de Markt in Ieper en langs de klassementsproeven.”