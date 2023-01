“Iedereen moet nú opstaan”: KV Oostende op scherp voor Mechelse klip

De thuisnederlaag tegen Seraing (1-2) hakte er stevig in op KVO. De fans laten steeds meer van zich horen, vooral op sociale media. Ook de supporterskoepel Kustboys roert zich, bij monde van voorzitter Peter Van Nuffel. “Het algemeen ongenoegen is meer dan groot. Daarom gingen we in dialoog met de juiste personen binnen de club om dit te uiten. De club is er zich meer dan van bewust dat het niet vijf voor twaalf is, maar bijna twaalf is en dat ze er momenteel alles aan doen om KVO in veilige wateren te brengen. We hebben de garantie gekregen dat ze volop bezig zijn met verdere aanwervingen om de ploeg te versterken.”