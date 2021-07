Iebe Swers (KVM) gaat concurrentiestrijd aan met Walsh: “Door Vrancken omgeschoold tot rechtsback”

Swers kwam eind mei transfervrij over van promovendus Seraing en tekende een langdurig contract tot 2025. “Ik zat vorig seizoen in mijn laatste contractjaar en er namen verschillende ploegen contact op - dewelke zeg ik liever niet. Ook Seraing wilde me langer houden. Maar mijn voorkeur ging uit naar KV Mechelen. Dit is een mooie stap in mijn carrière. Na de promotiematchen tegen Waasland-Beveren is alles in een stroomversnelling gekomen.”

Malinwa én in het bijzonder Wouter Vrancken geloven in Swers. De coach van KV had eerder zelfs al een grote invloed op zijn gouwgenoot. “Bij de jeugd ben ik opgeleid als flankaanvaller. Wouter heeft me vier jaar geleden bij Lommel omgeschoold naar een rechtsback. Een succes, want ik voel me steeds beter op die positie. Verdedigend kan ik nog groeien, aanvallend leef ik me graag uit. Bij Seraing mochten de backs offensief spelen, net als bij KV. Daarom sprak Malinwa me ook aan. Ik zit hier op de goede plek.”

Volledig scherm Iebe Swers vorig seizoen bij Seraing. © Belga

Dat gevoel overheerst nóg meer bij Swers na de stage, die er sinds zaterdag opzit. “Het is altijd aanpassen bij een nieuwe club, maar alles is goed verlopen. Ik ben goed opgenomen in de groep en we hebben hard kunnen trainen op stage.”

Enig minpunt: er was een zware 7-2-oefennederlaag tegen FC Utrecht. “Een slecht resultaat”, beseft Swers. Een gevolg van de zware trainingsarbeid? “Voor zoveel tegendoelpunten zijn er geen excuses. We moeten lessen trekken uit die wedstrijd. Maar goed, er is geen reden om te panikeren. Voor veel jongens is het nog wat zoeken.”

Swers is de vervanger van Issa Kaboré, die door Man City wordt uitgeleend aan Ligue 1-club Troyes. Hij zal dus de concurrentie moeten aangaan met Sandy Walsh. Niet vanzelfsprekend, want Walsh was een van de sterkhouders vorig seizoen. “Dat klopt. (fijntjes) Maar concurrentie moet er zijn, hé. Sandy en ik kunnen elkaar beter maken. Ik kijk ernaar uit om de concurrentie aan te gaan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.