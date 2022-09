Idner Martins (Lindemans Aalst) wil via oefenduels progressie boeken

Martins is nuchter genoeg om te beseffen dat de resultaten in deze fase van de voorbereiding van weinig belang zijn. “Veel meer dan de uitslag, wil ik zien dat de spelers uitvoeren wat ik van hen verwacht”, aldus de 43-jarige Portugees. “Pas als we onze eerste wedstrijd voor het kampioenschap spelen (Lindemans Aalst opent de competitie met een thuiswedstrijd tegen Menen op zaterdag 15 oktober, red.), gaat het om de punten. Ik ben tevreden over het verloop van onze voorbereiding. Het is de bedoeling om geleidelijk mijn ideeën over volleybal over te brengen in de mind set van alle spelers. We hebben een goede kern, een mix van jonge en meer ervaren spelers. Het is een fijne groep om mee te werken. Iedereen past zich goed aan. Voor een aantal jongens is het de eerste keer dat ze in het buitenland spelen. De club heeft hen goed opgevangen en doet er alles aan zodat ze zich thuis voelen. Elke speler kwam toe vanuit vakantie, de nationale ploeg of uit het beachvolley. In het begin zat niet iedereen op hetzelfde niveau, maar er is hard gewerkt. Op wat verzuurde spieren door het hard werk na, zijn er geen fysieke problemen”.