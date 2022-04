Ides Verhulst pakt driedubbele werptitel, Stijn Van der Vreken en Cedric Verschueren snel op de 200m

“Ik vond het kogelstoten nog een redelijk goede prestatie”, vertelde de ACW-atleet. “Zeker omdat ik al een maand lang geen kogel heb vastgepakt. Ik had me gefocust op het discuswerpen en daarna ben ik nog op trainingsstage geweest om specifiek aan het speerwerpen te werken.” Zijn discus vloog opmerkelijk ver voor de eerste wedstrijd van het seizoen. “Het discuswerpen vond ik heel goed. Ik had goed op het discus getraind de voorbije maanden, maar op die speerstage had ik er wat minder op getraind. Maar het viel enorm goed mee en ik ben heel tevreden over mijn 53m91.”

Speerwerpstage

De trainingsstage in de paasvakantie was voor hem een prima gelegenheid om de basis te leggen voor het zomerseizoen. “We zaten op stage in Portugal in Quarteira. Het was mijn allereerste trainingsstage en het is heel goed meegevallen. Ik vond het redelijk tof om daar in zo’n goede groep te trainen. Ik trainde er vooral met mannen als Cedric Sorgelos en Pieter-Jan Van Capellen. Naast het werpen trainden we er ook sprintjes en sprongen en alles wat er bij hoort.” Bij de juniores spurtten twee anderen ACW-atleten zich in de kijker. Stijn Van der Vreken spurtte in de 200m-finale met 22.58 twee honderdsten sneller dan zijn clubmakker Cedric Verschueren die vrede moest nemen met zilver. De wind blies wel 1.2m per seconde in het nadeel. Meindert Caudron (Ac Lebbeke) legde beslag op het brons in 22.79.