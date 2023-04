Ibrahima Sankhon (RWDM) voor clash tegen SK Beveren: “Ik ben klaar voor de strijd, maar Le Joncour is logische titularis”

“Hoewel ik mijn prestatie tegen Beerschot als “correct” aanzie, ga ik nu zeker niet eisen dat ik een plaats in de basis verdien. Zo zit ik helemaal niet in elkaar. Het belangrijkste is dat de trainer weet dat ik klaar ben voor de strijd. Als hij zondag tegen Beveren opnieuw voor Le Joncour kiest, dan vind ik dat zelfs een logische keuze. Florian is voor mij een topspeler, hij behoort in mijn top-3. Voor mij telt niet het individu, maar de groep. Overigens, een titel pakken doe je niet met elf, maar met een ganse ploeg. Met mensen op en naast het veld. En dankzij de steun van onze supporters. Zij zijn onze twaalfde en zelfs dertiende man. Onze fans stuwen ons naar betere prestaties.”, stelt de 27-jarige Sankhon.

8000 toeschouwers

Trainer Vincent Euvrard waakt er over dat zijn spelersgroep in de beste omstandigheden aan de aftrap komen.

“We moeten ons alleen focussen op die super belangrijke match. We hebben wel het voordeel dat we met 1 punt voorsprong er aan beginnen. Hoewel we willen winnen, is het geen drama als we niet verder komen dan een gelijkspel.”