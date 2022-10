Ibrahima Mbaye (Eendracht Aalst): “De ploeg is klaar voor een mooie reeks”

voetbal tweede nationale AIbrahima Mbaye verliest soms het overzicht, is tactisch niet altijd bij de les, is onvoorspelbaar voor de tegenstander en zijn medespelers, maar de Senegalese spits van Eendracht Aalst heeft ook veel kwaliteiten. Hij is kopbalsterk, snel en technisch onderlegd. Zijn scorend vermogen mag wat worden opgekrikt, maar hij weegt wel altijd op een defensie. Na wat tegenslagen hoopt hij op Torhout opnieuw het verschil te kunnen maken.

“Ik moest verstek geven in het competitieduel op Racing Gent nadat ik een voedselvergiftiging had opgelopen”, doet Mbaye zijn verhaal. “Omdat ik pas laat op de week de training kon hervatten, begon ik in de bekerwedstrijd tegen Westerlo op de bank. Bij mijn invalbeurt had ik pech dat de Westelse doelman Gillekens met een puike save mijn kopbal vanonder de lat kon houden. We hadden echt kunnen stunten, ware het niet dat de scheidsrechter met die onterechte strafschop Westerlo een handje toestak.”

Weer fit

Enkele dagen later werd je in competitieverband tegen Zelzate aan de aftrap verwacht, maar je moest opnieuw noodgedwongen aan de kant blijven. “Ik had een lichte ontsteking aan de adductoren als gevolg van het drukke programma met soms drie matchen in een week tijd. Ik kon misschien wel klaargestoomd worden, maar in overleg met de dokter en de technische staff werd beslist om niet te spelen. We wilden geen risico nemen. Deze week kon ik opnieuw voluit trainen, zodat ik fit ben voor de uitwedstrijd op Torhout.”

Op Cercle Brugge haalde coach Carl De Geyseleer je naar de kant omdat je de defensieve richtlijnen niet volgde. “Hij heeft dat zo gezien en ik moet me neerleggen bij zijn beslissing. Ik kan alleen maar zeggen dat het aan de rust nog gelijk stond en we uiteindelijk de wedstrijd verloren.”

Als gevolg van de uitnederlagen op Olsa Brakel en Cercle Brugge zijn jullie op achtervolgen aangewezen, al valt de averij nog wel mee, want jullie tellen slechts drie punten achterstand op koploper RC Gent. “De competitie duurt nog heel lang en de titelstrijd is open. We kunnen ons evenwel geen misstap meer permitteren. Op Torhout kunnen we met niet minder dan een driepunter tevreden zijn. Ik heb er vertrouwen in, want sedert de zege op RC Gent zit de ploeg in een positieve flow. We zijn er klaar voor om een mooie reeks van opeenvolgende zeges neer te zetten.”

