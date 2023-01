Ibrahim Salah stond tegen STVV alweer aan het kanon voor AA Gent: “Ik ben blijven geloven in die vierde plek”

voetbal jupiler pro leagueAA Gent won afgelopen zondag makkelijk van een tienkoppig STVV met 0-3. Het was Ibrahim Salah die iets over het halfuur het goeie voorbeeld gaf met een afstandsschot voor de 0-1. De Marokkaanse aanvaller mocht zich van Hein Vanhaezebrouck nog eens uitleven op de flank en dat wierp z’n vruchten af.

Dankzij de 4-3-3 kreeg Salah heel wat vrijheid op de linkerflank. “We kwamen iets anders voor de dag. Ik stond op de vleugel om daar voor meer intensiteit en impact te zorgen”, aldus Salah. “Ik geloof dat de coach daarmee een goeie keuze gemaakt heeft. (lacht) Écht, we hebben op de flanken het verschil kunnen maken. De rode kaart hielp ook, maar zo'n mannetje meer voor een lange tijd, is soms een valstrik. Er is altijd het risico dat je het dan te makkelijk gaat opnemen. Gelukkig bleven we de focus houden.”

“Het was een heel belangrijke en nodige overwinning, we lieten de laatste weken te vaak punten liggen. Neem nu die gelijke spelen tegen Standard en Charleroi. Gelukkig konden we nu wel de overwinning binnenhalen en zo Club Brugge inhalen in de strijd om de vierde plaats. Eindelijk staan we waar we willen staan.”

Dubbel gemotiveerd

Naar eigen zeggen gaf hij die vierde plek nooit op, Club Brugge liet namelijk ook heel wat punten liggen en profiteerde niet van de mindere periode van de Buffalo’s. “Ik heb er altijd in geloofd, maar het is nog niet gedaan, hé. Er zijn nog heel wat matchen. Dat het vorig jaar op één punt aankwam? En dat we dat op Cercle (de volgende wedstrijd van de Buffalo’s, red.) lieten liggen? We zijn alleszins dubbel gemotiveerd nu.”

AA Gent moet die vierde plek nu verdedigen tegen onder meer Club Brugge. “Er zit natuurlijk druk op. We hebben nu een goeie prestatie neergezet en willen op dit elan voortgaan. Het is ook niet slecht dat we het wat rustiger aan konden doen in de tweede helft op STVV. De coach wou dat we niet te veel risico namen en ook geen domme fouten zouden begaan. We hebben het rustig kunnen uitspelen en de honger om in die top vier te eindigen is tastbaar.”

