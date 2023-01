Ibrahim Salah net als heel AA Gent gefrustreerd: “Na elke match tegen Cercle ben ik gedegouteerd, dat is hún verdienste”

Salah zag opnieuw dat AA Gent de doelpunten te makkelijk weggaf. “Het was niet Cercle Brugge dat vandaag kansen creëerde, het waren wij die hen kansen cadeau gaven”, aldus de jonge winger van de Buffalo’s achteraf. “Het komt door verkeerde keuzes of individuele fouten van ons dat die doelpunten vielen. Dat is uiteraard frustrerend. Na de 2-2 kregen we opnieuw lucht en wilden we voor de overwinning gaan. Wellicht heeft dat ons uiteindelijk zuur opgebroken. We bleven niet koelbloedig. Ook op die uitworp van Nardi waaruit de 3-2 viel, opnieuw een verkeerde keuze van ons en Cercle dat kon profiteren.” AA Gent had het dit seizoen niet onder de markt tegen Cercle en kon enkel in de Beker - na verlengingen dan nog - afstand nemen. “Ik heb me voor honderd procent gegeven, zoals altijd. Ik denk dat je dat ook kon zien. Maar ik haal geen plezier uit wedstrijden tegen Cercle. Ik ben achteraf altijd gedegouteerd. Ik zeg dat met het grootste respect. Het is hun verdienste dat ik me zo voel. Elk duel is er echt óp, op elke bal moeten we kort zitten. Ze hebben een goeie coach die heel veel intensiteit van z'n team terugkrijgt. Het is echt moeilijk om tegen hem te spelen. Ze lopen zóveel en dan nog hebben ze luciditeit aan de bal. Ongelooflijk.”